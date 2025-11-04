Lo que tu piel espera cada día y no le estás dando para rejuvenecer

El alimento diario que tu piel suplica para volver a lucir joven. Estos errores arruinan la firmeza de tu piel sin que te des cuenta.

La piel se renueva cada tres o cuatro semanas, pero necesita materia prima para hacerlo bien. Si la alimentación carece de proteína, grasa o antioxidantes, el proceso se frena y el envejecimiento se acelera.

La piel necesita de esto Tu piel habla cuando no la alimentas bien. Cada célula necesita energía, proteínas y antioxidantes para regenerarse, y si no los recibe, envejece antes de tiempo. Ninguna crema hace milagros sin un cuerpo que trabaje desde adentro. La piel se construye con lo que comes cada día, no con lo que aplicas después.

La nueva tendencia beauty que trata sobre la hidratación de la piel Foto: Freepik La nueva tendencia beauty que trata sobre la hidratación de la piel Foto: Freepik Una buena fuente de proteína en cada comida es el primer paso. Pollo, carnes magras, huevos, frijoles o lentejas aportan los aminoácidos que forman el colágeno y la elastina. Estas dos fibras son las responsables de mantener la piel firme y elástica. Sin ellas, el rostro pierde tono, aparecen arrugas y la textura se vuelve opaca. Comer suficiente proteína es casi como darle a tu piel los ladrillos para reconstruirse.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8zynyv99o Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular. Getty Images El segundo pilar está en las grasas saludables. Aguacate, aceite de oliva, almendras, semillas, salmón o sardinas son aliados que mantienen la hidratación desde adentro. Estas grasas reducen la inflamación y fortalecen la barrera cutánea, evitando la resequedad y ese aspecto apagado que aparece con los años. Una piel nutrida con estos alimentos se nota más suave y con un brillo natural que ninguna base logra imitar.