Lo que sucede en tu cuerpo y cerebro cuando haces sentadillas todos los días

El cuerpo responde con energía, firmeza y equilibrio. Hacer sentadillas es más que un hábito de ejercicio. Descubre por qué.

El cuerpo se reconstruye con acción y no con promesas. Cada sentadilla que haces envía una señal a tu cerebro: moverse es vivir. No se trata de un ejercicio más, mantiene huesos, músculos y tendones despiertos y trabajando a tu favor.

Por qué el cuerpo te pide sentadillas Cuando te agachás, tu cuerpo entiende que debe reforzar su estructura. Las articulaciones responden produciendo más líquido sinovial, los huesos fijan calcio y los tendones generan colágeno nuevo. Es como si cada repetición encendiera un interruptor que ordena a las células reparar, fortalecer y adaptarse. Esa comunicación interna solo se logra con movimiento real.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cjd182rx25eo Las sentadillas son un buen ejercicio no solo para las rodillas. Getty Images Las sentadillas son un ejercicio completo porque involucran casi todo el cuerpo. Mientras las piernas trabajan, el abdomen estabiliza, la espalda se alinea y el corazón se acelera. Esa combinación crea un efecto regenerador que trasciende lo físico. Después de un tiempo, se nota en la fuerza y en la vitalidad.

Este ejercicio moldea piernas y glúteos, y también estimula el metabolismo, mejora la circulación y despierta la coordinación neuromuscular. Son una especie de lenguaje corporal que las células entienden sin confusión.