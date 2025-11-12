Lo que llevó a Rosalía a elegir el celibato justo en su mejor momento

Rosalía sorprende con una decisión personal que divide a sus seguidores. Celibato y arte: el cambio más profundo tras Motomami.

Rosalía habló. La artista catalana sorprendió al revelar que atraviesa una etapa de celibato voluntario, un momento de introspección que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum Lux. Más allá de la música, su decisión abrió un debate sobre el amor, la independencia y la necesidad de reconectar con uno mismo.

Rosalía y el celibato En su reciente entrevista, la cantante explicó que eligió alejarse de las relaciones amorosas para centrarse en su crecimiento personal y creativo. “No tengo espacio para crushes”, dijo sin rodeos. Después de años de exposición y romances mediáticos, Rosalía decidió priorizarse. Un acto de amor propio que inspiró a muchos y desconcertó a otros.

La carátula del álbum muestra a Rosalía abrazándose mientras porta un velo de monja, reflejando temas de autoaceptación y búsqueda espiritual. Rosalía/Columbia Records Lux muestra una versión distinta de la artista. Lejos del ritmo acelerado de Motomami, el nuevo disco suena más espiritual, con letras que exploran la soledad, la fe y la calma. Rosalía se muestra vulnerable, pero también firme. Dejó de buscar la validación externa y eligió el silencio, la pausa y la creación como refugio.

El celibato voluntario no es nuevo, pero su presencia en la cultura pop llamó la atención. Personalidades como Khloé Kardashian y Julia Fox también lo adoptaron, marcando una tendencia entre figuras que enfrentan una presión constante sobre su vida íntima. En este caso, Rosalía lo toma como una forma de sanación y enfoque artístico.

Lejos de casa, en medio de un proceso creativo intenso, la cantante confesó que la soledad a veces la acompaña. Cuando llega, recurre a rituales simples: escuchar a Nina Simone, comer helado, hablar con su hermana o caminar sin rumbo. Pequeños gestos que la reconectan con lo esencial y le devuelven la paz que a veces el éxito arrebata.