Lo que confesó el asesino de John Lennon tras décadas de silencio

Cada intento de libertad revive el dolor de una historia que nunca se cerró. El asesino de John Lennon no solo arrebató una vida.

Mark David Chapman habló y dejó al mundo atónito con su confesión. A casi 45 años del asesinato de John Lennon, el hombre que cambió para siempre la historia de la música volvió a decir en voz alta lo que muchos temían: mató al ex Beatle solo por una absurda necesidad de ser alguien reconocido.

El asesino de John Lennon se confiesa Chapman, hoy con setenta años, enfrenta su decimocuarta negativa a la libertad condicional. La junta de revisión consideró que no mostró arrepentimiento real ni empatía hacia su víctima. Sus palabras, aunque suenen a disculpa, todavía reflejan un ego herido que buscó fama a cualquier precio. Su crimen fue un intento de brillar en la sombra de un genio.

asesino2 El asesino de John Lennon finge su arrepentimiento, según las autoridades. Durante la audiencia, el asesino confesó que todo fue un acto egoísta, sin justificación ni propósito más que su propia vanidad. “Esto fue por mí y solo por mí”, admitió sin rodeos. Chapman aseguró que su deseo de notoriedad lo llevó a planear durante meses un acto que, según él, lo haría pasar a la historia, aunque fuese por el motivo más oscuro.

Viajó desde Hawái a Nueva York con una idea fija: matar a Lennon. Inspirado en el personaje Holden Caulfield de El guardián entre el centeno, veía en el músico una figura contradictoria entre la fama y la autenticidad. Esa confusión lo llevó a transformar su obsesión en tragedia. Esperó días frente al edificio Dakota hasta que el 8 de diciembre de 1980 decidió actuar.

asesino Esa noche, Lennon regresaba a su hogar junto a Yoko Ono después de una jornada de grabación. Chapman lo esperaba con el álbum Double Fantasy que el propio músico le había firmado horas antes. Cuando el ex Beatle bajó de la limusina, Chapman disparó cuatro veces por la espalda. En pocos segundos, la música perdió a uno de sus símbolos más queridos.