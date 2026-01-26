Llegó a Netflix una película de época española que revela detalles ocultos de la vida real de Cervantes

La plataforma da la bienvenida a uno de los títulos más aclamados durante el 2025 y nos adentra en la historia real del escritor.

Netflix renueva su catálogo con una historia inspirada en hechos reales que tuvieron lugar en España hace décadas atrás. La plataforma se hizo con este título y apuesta todo para que se convierta en uno de los más vistos de la temporada gracias a su trama repleta de secretos sobre una figura histórica española.

El cautivo es la nueva película dirigida por Alejandro Amenábar. Luego de éxitos como Mar adentro y Tesis, el director nos traslada hasta 1575 para observar de cerca la historia de Miguel de Cervantes en Argel. Allí descubrimos su intención de escaparse de la cárcel y cómo comienza a contar historias para entretener a los demás presos.

El tráiler de la película Embed - El Cautivo Tráiler Oficial (2025) La película mezcla drama, historia de época y un amor prohibido. Este último es uno de los puntos más destacados de la película (y que generó sorpresas) ya que muestra la relación del escritor con el temido Bajá de Argel. Ambos mantienen una conexión tan intensa que hace pensar que tal vez existieron sentimientos que van más allá de una simple amistad.

El famoso escritor es interpretado por Julio Peña, a quien hemos visto en A través de mi ventana y Berlín. Su trabajo en esta película le valió una nominación a Mejor Actor Revelación en los Goya, aunque en una primera instancia no fue elegido en el casting. El actor cuenta que después de meses de ensayo e insistir se lo concedieron.