Limpieza: trucos de oro para que el baño siempre huela bien

El método fácil para que tu baño huela como un hotel todos los días. Los cinco trucos caseros que solucionan el problema.

El mal olor en el baño desaparece con ingredientes caseros. Pocos conocen el poder de estos trucos simples para mantener la limpieza diaria.

o Archivo Los trucos caseros que cambian el aroma de tu baño Echar vinagre blanco sobre el papel higiénico antes de limpiar el inodoro elimina bacterias. Esta mezcla neutraliza los malos olores acumulados en las zonas difíciles de la taza. Pasar este preparado ayuda a desprender la suciedad pegada sin usar químicos fuertes.

Mezclar suavizante de ropa con un poco de agua sirve para fregar las baldosas. Aplicar esta preparación deja un perfume duradero sobre las paredes y el piso. Las baldosas quedan brillantes y la habitación conserva un aroma limpio por días.

Tirar sal fina junto con bicarbonato de sodio por los desagües evita tapones feos. Esta combinación disuelve los restos de jabón y grasa que generan mal olor. Añadir agua caliente al final limpia la tubería por completo en pocos minutos.

Frotar medio limón con sal gruesa sobre la grifería elimina las manchas de sarro. La acidez del cítrico arranca la suciedad dura sin rayar el metal de los grifos. El baño gana un brillo impecable junto con un aroma fresco y natural.