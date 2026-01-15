Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos
Las Panteras Negras otra vez en las calles: su mensaje político contra ICE y Trump. Mira el video que circula en redes.
Volvieron a mostrarse en las calles. Las Panteras Negras reaparecieron en el centro de Filadelfia durante una protesta que quedó registrada en video. Integrantes del histórico movimiento afroamericano en EEUU aparecieron con armas visibles y confrontaron a agentes del ICE. El grupo aseguró actuar bajo la ley y explicó que su presencia responde a la violencia estatal y a las políticas del gobierno de Donald Trump.
Las Panteras Negras en las calles
El episodio ocurrió en pleno centro. Vestidos con boinas negras y chaquetas oscuras, tuvieron un intercambio verbal con los agentes de ICE y dejaron claro que están dentro de la ley.
Paul Birdsong, uno de los referentes del grupo, afirmó que el porte de armas se ajusta a la legislación vigente. También sostuvo que la protesta busca frenar abusos policiales y proteger a las comunidades negras. Según su visión, si el grupo hubiera estado presente en episodios como el de Minneapolis, no habría víctimas. El mensaje fue directo.
El grupo anunció el inicio de patrullas comunitarias en barrios periféricos de Filadelfia. Estas acciones apuntan a observar el accionar policial y las operaciones del ICE. Los militantes denunciaron redadas, detenciones y violencia contra jóvenes y migrantes. Durante uno de los cruces, acusaron a la policía de obedecer órdenes políticas antes que cuidar a la población.
Revive un movimiento histórico
La reaparición del movimiento reactivó debates históricos en Estados Unidos. Las Panteras Negras surgieron en 1966, fundadas por Huey Newton y Bobby Seale, en un contexto marcado por asesinatos raciales y represión. El grupo nació como una organización de autodefensa frente a la violencia policial sufrida por la población negra en ciudades como Oakland.
Con el paso del tiempo, el movimiento amplió su accionar. Además de vigilar a la policía, desarrolló programas sociales como desayunos gratuitos para niños y asistencia sanitaria en barrios pobres. Su crecimiento fue veloz y llegó a tener presencia en más de 30 estados, lo que generó persecución estatal y fuerte rechazo político.
Las palabras de Angela Davis, histórica referente del movimiento, volvieron a circular tras el video viral. Para ella, la violencia no está en la resistencia popular, sino en la desigualdad, el hambre, el despojo y el gatillo fácil. El regreso de las Panteras Negras pone otra vez ese debate en el centro de la escena de EEUU.