Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos

Las Panteras Negras otra vez en las calles: su mensaje político contra ICE y Trump. Mira el video que circula en redes.

Volvieron a mostrarse en las calles. Las Panteras Negras reaparecieron en el centro de Filadelfia durante una protesta que quedó registrada en video. Integrantes del histórico movimiento afroamericano en EEUU aparecieron con armas visibles y confrontaron a agentes del ICE. El grupo aseguró actuar bajo la ley y explicó que su presencia responde a la violencia estatal y a las políticas del gobierno de Donald Trump.

Las Panteras Negras en las calles El episodio ocurrió en pleno centro. Vestidos con boinas negras y chaquetas oscuras, tuvieron un intercambio verbal con los agentes de ICE y dejaron claro que están dentro de la ley.

Paul Birdsong, uno de los referentes del grupo, afirmó que el porte de armas se ajusta a la legislación vigente. También sostuvo que la protesta busca frenar abusos policiales y proteger a las comunidades negras. Según su visión, si el grupo hubiera estado presente en episodios como el de Minneapolis, no habría víctimas. El mensaje fue directo.

El grupo anunció el inicio de patrullas comunitarias en barrios periféricos de Filadelfia. Estas acciones apuntan a observar el accionar policial y las operaciones del ICE. Los militantes denunciaron redadas, detenciones y violencia contra jóvenes y migrantes. Durante uno de los cruces, acusaron a la policía de obedecer órdenes políticas antes que cuidar a la población.

panteras Las Panteras Negras en los años 60. Revive un movimiento histórico La reaparición del movimiento reactivó debates históricos en Estados Unidos. Las Panteras Negras surgieron en 1966, fundadas por Huey Newton y Bobby Seale, en un contexto marcado por asesinatos raciales y represión. El grupo nació como una organización de autodefensa frente a la violencia policial sufrida por la población negra en ciudades como Oakland.