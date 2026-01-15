Lengua de suegra en verano: la hora clave para regarla y evitar hojas blandas

El horario del riego puede marcar la diferencia entre una lengua de suegra sana y una planta debilitada por el calor o el exceso de agua.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, se ganó un lugar fijo en casas y oficinas por una razón: suele resistir casi todo. Tolera falta de luz, se adapta a interiores y no exige cuidados constantes. Pero el verano cambia las reglas.

Con temperaturas altas, un mal manejo del riego puede empezar a mostrar señales silenciosas. Hojas que pierden firmeza, marcas en la superficie o un aspecto decaído que aparece sin aviso. No siempre es falta de agua. Muchas veces es el momento equivocado.

La mejor hora para regar la lengua de suegra cuando sube la temperatura En días calurosos, el horario importa tanto como la cantidad. La franja más recomendable es temprano, apenas arranca la mañana. En ese momento, el sustrato todavía mantiene frescura y absorbe la humedad de manera pareja. Así la planta se hidrata sin “shock” térmico y se reduce la pérdida de agua por evaporación. La alternativa aceptable es al final de la tarde, cuando el sol ya bajó y el ambiente empieza a aflojar. Lo que conviene evitar es el riego del mediodía: la maceta se recalienta, la tierra eleva su temperatura y las raíces pueden sufrir.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares de interior Foto: Shutterstock Aunque el calor invite a regar más seguido, esta planta no lo necesita. Su estructura almacena agua y, por eso, el exceso es su enemigo número uno. En verano, la pauta suele moverse entre cada 10 y 15 días. La regla práctica es simple: antes de agregar agua, hay que comprobar que la tierra esté seca por completo. Si todavía hay humedad, es mejor esperar. Regar "por calendario" sin mirar el sustrato es una de las causas más frecuentes de problemas, sobre todo en interiores donde el secado puede ser más lento.

Cómo regar bien para evitar manchas y pudrición El riego correcto es moderado. No se trata de empapar, sino de humedecer lo justo y dejar que drene. Si el agua queda retenida, las raíces se estresan y aparecen síntomas que a veces se confunden con falta de nutrientes. También conviene no mojar las hojas. La sansevieria puede mancharse o empezar a deteriorarse si el agua se acumula en zonas sensibles. Otro punto clave es el drenaje: la maceta debe tener salida inferior y el sustrato no puede compactarse como barro. Si hay plato, hay que vaciarlo después, porque el agua estancada prolonga la humedad y favorece la pudrición.