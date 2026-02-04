La tendencia que oculta el calefón: aporta elegancia y gana centímetros en el hogar

Esta forma de ordenar tu casa ya se hizo viral y te contamos todo lo que tenés que saber para incorporarla.

El calefón es uno de los aparatos más grandes y útiles del hogar, aunque muchas veces estropea la estética de una habitación y saca centímetros que podrían utilizarse para guardar objetos. Por eso hay una tendencia que está circulando en redes y que promete resolver este problema.

Se trata de incorporar los muebles tipo alacenas, que son perfectos para departamentos chicos o habitaciones que cuentan con muchas cosas. Este mueble te ayuda a ganar unos centímetros a través de sus estantes y puertas que dejan oculto el calefón y tus otras pertenencias.

La tendencia para guardar el calefón. Archivo. Estas alacenas tienen la ventaja de que se adaptan a cualquier ambiente. Los diseños se pueden personalizar eligiendo el color, el material y el tamaño que prefieras para conservar la armonía del espacio. Muchos incluyen puertas que dejan algunas partes a la vista, pero otras están cubiertas por completo.

¿Cómo seguir esta tendencia de forma segura? Si vas a guardar el calefón dentro, te recomendamos que el mueble cuente con una ventilación trasera y superior para evitar riesgos, y que los materiales sean resistentes al calor. También intenta que ninguna repisa esté en contacto con el calefón porque podría calentarse y generar problemas.