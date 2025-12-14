La tendencia que destrona a la grifería plateada de la cocina y la cambia por un material más elegante

El cobre es uno de los colores en tendencia porque invita a relajarnos y conectar con lo natural. Es fácil de limpiar y se adapta a cualquier parte del hogar.

Durante años, la grifería fue de color plateado. Podíamos verla en baños, cocinas y habitaciones. Sin embargo, con el crecimiento del minimalismo y el estilo nórdico, los colores de moda cambiaron completamente y llegaron a cada rincón del hogar. Te contamos todos los detalles para decorar como un experto.

La nueva estrella es la grifería de bronce cepillado que combina cobre y estaño, con un acabado mate que suaviza el brillo metálico y aporta un aspecto más sofisticado. No refleja la luz y tampoco muestra manchas de agua o huellas dactilares. Sin dudas, el cromo cepillado es perfecto para quienes no quieren limpiar todo el tiempo.

grifo-de-lavabo-louga-de-cobre-cepillado La tendencia que promete aportar luz y elegancia. Archivo. Una razón por la que muchos se despiden de las griferías plateadas es que su acabado brillante aporta una estética fría y poco acogedora, especialmente si se combina con madera o piedra. En cambio, el bronce ilumina los espacios con luces cálidas y hace resaltar el ambiente.

¿Cómo tener tu grifería cobre en segundos? Embed - Grifería cobre El bronce cepillado se puede encontrar en: