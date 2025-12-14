La tendencia que destrona a la grifería plateada de la cocina y la cambia por un material más elegante
El cobre es uno de los colores en tendencia porque invita a relajarnos y conectar con lo natural. Es fácil de limpiar y se adapta a cualquier parte del hogar.
Durante años, la grifería fue de color plateado. Podíamos verla en baños, cocinas y habitaciones. Sin embargo, con el crecimiento del minimalismo y el estilo nórdico, los colores de moda cambiaron completamente y llegaron a cada rincón del hogar. Te contamos todos los detalles para decorar como un experto.
La nueva estrella es la grifería de bronce cepillado que combina cobre y estaño, con un acabado mate que suaviza el brillo metálico y aporta un aspecto más sofisticado. No refleja la luz y tampoco muestra manchas de agua o huellas dactilares. Sin dudas, el cromo cepillado es perfecto para quienes no quieren limpiar todo el tiempo.
Una razón por la que muchos se despiden de las griferías plateadas es que su acabado brillante aporta una estética fría y poco acogedora, especialmente si se combina con madera o piedra. En cambio, el bronce ilumina los espacios con luces cálidas y hace resaltar el ambiente.
¿Cómo tener tu grifería cobre en segundos?
El bronce cepillado se puede encontrar en:
- Grifos altos y curvos: ideales para cocinas modernas, que te permiten ocupar mejor el espacio y lavar sin salpicar.
- Llaves de monomando que combinan comodidad y estética porque son más fáciles de manipular, incluso con las manos resbalosas.
Si vas a optar por una grifería de bronce cepillado se recomienda combinarlos con encimeras de color blanco, gris o beige. La suavidad de los tonos amplía el espacio y aporta luminosidad. También se aconseja agregar materiales naturales, especialmente madera como de roble, nogal o arce.