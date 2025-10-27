La serie que revela el oscuro origen de Pennywise causa furor entre los fans: dónde verla

La serie muestra el horror con todos sus dientes y juega con los miedos más básicos, los que surgen cuando la oscuridad parece tener voz y rostro.

Pennywise regresa con una historia que revela su origen y sacude a los amantes del terror. It: Welcome to Derry muestra cómo nació la entidad que aterró a generaciones enteras y convirtió a un payaso en el rostro más inquietante del cine. La serie de HBO Max, que ya se estrenó, explora los rincones más oscuros de la ciudad donde comenzó todo: Derry.

Una serie aterradora de principio a fin La trama se desarrolla en 1962, mucho antes de los sucesos que conocimos en las películas del argentino Andy Muschietti. Un grupo de adolescentes intenta entender la desaparición de uno de sus amigos, pero pronto descubre que algo siniestro acecha bajo la superficie del pueblo. Las risas del payaso se mezclan con gritos, reflejando un mal que se alimenta del miedo de sus víctimas.

payaso La serie viene cargada de terror. En cada episodio, la historia avanza hacia el pasado para revelar detalles que la saga cinematográfica solo insinuó. Se muestran los primeros ataques de la criatura, los secretos del pueblo y las conexiones entre los adultos que sabían más de lo que aparentaban. El tono es brutal y directo, con escenas que no escapan a lo grotesco ni a lo sangriento.