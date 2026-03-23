La serie de Netflix que arranca con un simple bocinazo y que se ve en un solo día

Con solo diez episodios, BEEF se convirtió en una de las series más intensas de Netflix gracias a una historia que transforma un cruce de tránsito en una espiral de bronca.

La serie sigue a dos desconocidos que, después de un episodio de furia al volante, quedan atrapados en un conflicto cada vez más destructivo.

No todas las series cortas logran sostener la tensión de principio a fin. Algunas arrancan fuerte y después se desinflan, pero BEEF juega en otro terreno. Desde su primera escena esta serie deja en claro que no quiere contar solo una pelea entre dos personas, sino mostrar cómo un impulso mínimo puede terminar desordenando por completo dos vidas que ya venían cargadas de frustración.

La historia comienza con un episodio de furia al volante entre dos desconocidos. Por un lado está Danny, un contratista venido a menos, cargado de bronca y problemas económicos. Por el otro aparece Amy, una empresaria exitosa en apariencia, pero atravesada por un malestar que también viene acumulando hace tiempo. Ese cruce, que podría haber quedado en un insulto más en medio del tránsito, se convierte en el punto de partida de una rivalidad que empieza a crecer sin freno.

Uno de los grandes aciertos de la serie está en que nunca se queda solo en el conflicto externo. A medida que avanza, BEEF muestra que detrás de esa pelea hay vidas que ya estaban al límite. La bronca entre ambos funciona como disparador, pero lo que realmente sostiene la historia es todo lo que empieza a salir a la superficie: la frustración, la soledad, las expectativas incumplidas y esa sensación de estar siempre a un paso de perder el control.

image Con diez capítulos, BEEF es una serie ideal para maratonear en Netflix en un solo día o durante un fin de semana. Netflix Una serie que te engancha desde el principio También ayuda mucho el tono. Disponible en Netflix , la serie mezcla comedia negra, drama y momentos de tensión que van escalando capítulo tras capítulo. No busca ser solamente graciosa ni solamente oscura, y justamente ahí encuentra su identidad. Lo que arranca como una situación absurda y hasta ridícula se va volviendo más incómodo, más intenso y mucho más emocional de lo que parece al comienzo.

Con Steven Yeun y Ali Wong al frente, BEEF encuentra además dos protagonistas capaces de sostener ese choque constante sin que la historia pierda fuerza. La química entre ambos, incluso desde el enfrentamiento, empuja a la serie hacia un lugar muy particular, en el que cada decisión agrava todavía más una situación que ya parecía imposible de ordenar.