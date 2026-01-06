La prenda que vuelve a ser tendencia en verano y desplaza al jean
En verano 2026, los pantalones pescadores o capri vuelven a ser tendencia y desplazan al clásico jean.
Con la llegada de las altas temperaturas, la moda vuelve a reacomodarse y propone alternativas más livianas. Este verano, una prenda que supo ser furor en otras décadas regresa con fuerza y se instala como competidora directa del jean, sobre todo en los looks urbanos y relajados: los pantalones pescadores, también conocidos como capri.
Lejos de ser un simple revival, su regreso responde a una necesidad concreta. En un contexto donde la comodidad y la frescura ganan protagonismo, esta prenda aparece como una opción práctica para atravesar jornadas de calor sin resignar estilo. Su largo, que cae por debajo de la rodilla, permite mayor ventilación y resulta ideal para quienes buscan algo distinto al pantalón largo tradicional.
El auge de los pescadores o capri también se explica por su versatilidad. Se adaptan con facilidad a distintos momentos del día y estilos personales: funcionan tanto para un paseo informal como para una salida más arreglada, dependiendo de cómo se los combine. Además, su estética retro , con guiños claros a los años 90 y 2000, conecta con una tendencia que sigue vigente: rescatar prendas del pasado y actualizarlas con una mirada contemporánea.
Cómo combinar estos pantalones
- Con tops y remeras básicas para un look relajado.
- Con camisas oversize para un aire más sofisticado.
- Con sandalias planas o plataformas para estilizar la figura.
- Con accesorios minimalistas que refuercen la frescura del verano.
Los pantalones pescadores o capri confirman que la moda es cíclica y que siempre encuentra la manera de reinventarse. Este verano, vuelven a ocupar un lugar protagónico y se convierten en la prenda comodín que desplaza al jean, marcando el pulso de una temporada donde el confort y el estilo van de la mano.