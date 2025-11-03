Presenta:

La planta que aleja la envidia y atrae bienestar y dinero

La planta que limpia el aire y atrae abundancia sin pedir nada a cambio. Así actúa la “mala madre”, atrae el bienestar y el dinero.

Julián Martínez

Su cuidado no requiere de grandes requisitos.

La planta llamada “mala madre” o cinta protege el hogar y atrae prosperidad. Su nombre puede confundir, pero su energía es tan positiva que muchas personas la consideran un amuleto natural. También conocida como Cinta o Chlorophytum comosum, es una de las favoritas del Feng Shui porque aleja la envidia y atrae bienestar y dinero.

Una planta próspera

Esta planta, según la tradición oriental, limpia el ambiente, aleja las malas vibras y bloquea la envidia. Tener una “mala madre” en casa o en el trabajo ayuda a mantener la energía del lugar en equilibrio y a crear una sensación de calma.

malamadre.jpg
Una planta con superpoderes.

Su forma también tiene un significado simbólico. Las hojas que crecen hacia afuera representan la expansión y el crecimiento constante. Cada hijuelo colgante que nace es un reflejo de fertilidad y multiplicación, señales de prosperidad. Por eso muchas personas la colocan cerca de la entrada o en rincones donde quieren atraer fortuna y estabilidad económica.

Además de su poder energético, la “mala madre” tiene una función práctica: purifica el aire. Absorbe toxinas comunes del ambiente, mejora la calidad del oxígeno y da un toque fresco a cualquier habitación. Es una de las plantas más resistentes, ideal para quienes están empezando a cuidar su propio espacio verde.

Jardín Cuáles son los cuidados de la cinta o malamadre Foto: Shutterstock

Cuidarla es sencillo. Necesita luz indirecta brillante y riego moderado, solo cuando la tierra está seca. Un lugar ventilado le permite crecer libremente y mantener sus hojas sanas. A cambio de esos cuidados mínimos, la planta regala vitalidad, equilibrio y una presencia viva que transforma cualquier ambiente.

El Feng Shui la asocia con el elemento madera, símbolo de expansión y nuevos comienzos. Por eso se recomienda colocarla en zonas donde se toman decisiones importantes o donde fluye la actividad diaria.

