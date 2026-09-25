La palta que parece lista y todavía está dura: qué mirar antes de comprar

La firmeza ayuda a saber cuándo comer una palta; el color aporta una pista, pero cambia según la variedad y no alcanza para elegirla.

El momento en que se consumirá la palta es clave para elegir su punto de maduración.

Una palta puede verse impecable en la verdulería y resultar demasiado dura al llegar a casa. También puede ocurrir lo contrario: elegir la más oscura, abrirla ese día y encontrar zonas dañadas. Para reducir esas sorpresas, conviene pensar primero cuándo se va a comer y después revisar cómo se siente la fruta, además de observar su cáscara.

Si es para una comida inmediata, la palta debe ceder ligeramente ante una presión suave. La Comisión de la Palta de California recomienda sostenerla en la palma de la mano para comprobarlo, sin clavar los dedos. Una pieza muy firme necesita más tiempo; una que se hunde con facilidad o conserva la marca de la presión puede estar golpeada o demasiado madura. Esta prueba no permite ver toda la pulpa, pero ofrece una señal más útil que elegir solo por el aspecto exterior.

Qué dice la cáscara y qué no En variedades como la Hass, la piel suele oscurecerse a medida que la fruta madura. Por eso, el color puede ayudar a distinguir una palta verde de otra más avanzada. No es una regla para todas las variedades: algunas conservan tonos verdes aun cuando están listas para comer. La firmeza sigue siendo la comprobación principal. Al mirar la superficie, también conviene descartar ejemplares con hundimientos grandes o manchas localizadas que puedan indicar golpes. Una cáscara oscura y uniforme, por sí sola, no garantiza que el interior esté en buen estado.

Identifica con facilidad las paltas maduras y no tires más el dinero. Foto: Hogarmanía El modo de tocarla importa tanto como la respuesta que ofrece. Apretar repetidamente con la punta de los dedos puede producir magulladuras en la fruta que otra persona comprará después. Basta una presión leve con la mano para comprobar si cede. Si una palta presenta una zona mucho más blanda que el resto, es razonable revisar otra: la maduración suele sentirse en el conjunto de la pieza, mientras que un sector hundido puede señalar daño. La elección mejora cuando se combinan tacto, aspecto y fecha prevista de consumo, sin depender de un único “truco”.

Si la palta es para dentro de unos días Cuando no se va a usar enseguida, una fruta firme puede ser la mejor compra. La Comisión de la Palta de California indica que las piezas muy duras suelen necesitar entre tres y cinco días a temperatura ambiente, mientras que las que empiezan a ablandarse pueden estar listas en dos o tres días.