La inquietante película de Netflix que supera a Black Mirror en su mensaje

Al terminar la película, uno siente la necesidad de apagar el celular, mirar alrededor y pensar si ya estamos viviendo dentro de ese sistema que tanto tememos.

Anon es un espejo del futuro inmediato, un mundo donde la privacidad desapareció y todo lo que somos queda expuesto ante la tecnología. Lo inquietante de esta película, que puedes encontrar en Netflix, es que esa realidad parece estar cada vez más cerca, y la historia nos obliga a mirar de frente lo que estamos creando.

Una película al estilo de Black Mirror La trama presenta a un detective que vive en una sociedad donde nada se oculta. Cada persona lleva implantado un sistema que registra su vida completa: recuerdos, acciones, conversaciones, todo. El crimen casi ha sido erradicado, hasta que aparece una asesina imposible de rastrear. Ella es un error en el sistema, una sombra en una era donde los secretos ya no existen.

netflix La película no tiene efectos exagerados. Su fuerza está en las preguntas que deja. ¿Qué pasa cuando cada mirada, cada pensamiento y cada movimiento quedan grabados para siempre? Lo más perturbador es que ese escenario no parece tan lejano. Las redes sociales ya funcionan como vitrinas de la intimidad y los algoritmos saben más de nosotros que nuestra familia.