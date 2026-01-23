La carrera que casi nadie mira y que podría abrir miles de oportunidades en 10 años

Esta carrera está enfocada en energías renovables y empieza a perfilarse como un área estratégica ante la expansión de la energía limpia y la reconversión.

Hay carreras que pasan de largo en las charlas de orientación vocacional, pero que terminan marcando el pulso del mercado laboral. La ingeniería vinculada a las energías renovables está en ese grupo. Hoy la eligen pocos, aunque su campo de acción se ensancha a medida que países y empresas buscan producir y consumir energía con menor huella ambiental.

El panorama sugiere que, en un horizonte de diez años, quienes dominen estas tecnologías estarán mejor posicionados para ocupar roles técnicos, de diseño y gestión.

Por qué se vuelve estratégica en pocos años El motor principal es el cambio de matriz energética. Reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón dejó de ser un discurso y pasó a convertirse en un objetivo concreto para muchas economías. En paralelo, crece el interés por proyectos solares, parques eólicos y desarrollos asociados al llamado hidrógeno verde. Ese movimiento arrastra una necesidad directa: profesionales capaces de planificar, calcular, construir, operar y mantener sistemas de generación limpia, además de integrar esas fuentes a redes eléctricas cada vez más exigentes.

Distintos análisis de referencia coinciden en que la transformación energética viene acompañada por una ola de empleo calificado. La Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Banco Mundial han señalado que la expansión de infraestructura renovable, junto con la modernización de redes y el aumento de eficiencia, puede traducirse en millones de puestos vinculados a perfiles técnicos y especializados. No se trata solo de instalar paneles o aerogeneradores: también entran en juego la ingeniería de materiales, el almacenamiento, la digitalización del sistema eléctrico y la gestión de proyectos a gran escala.

Un perfil cada vez más buscado La demanda no se explica por una sola razón, sino por un conjunto de fuerzas que empujan en la misma dirección. Primero, la presión por recortar emisiones y cumplir metas ambientales. Segundo, el aumento de inversión en energías limpias, con financiamiento público y privado. Tercero, la necesidad de recursos humanos entrenados para operar tecnología compleja y asegurar continuidad del servicio.