Jardinería: la planta más elegante que aman los decoradores

Hay una planta que es la predilecta de los diseñadores de interior y también de las personas que se dedican a la jardinería.

El ficus lyrata es una de las plantas más elegidas por los decoradores y por los entendidos de jardinería. Fusiona naturaleza interior y transforma los rincones en espacios de revista. El ejemplar se conoce también como "Higuera de hoja de violín".

Jardinería: la planta favorita Esta planta es popular por su imponente estética. Tiene hojas enormes de un verde intenso y un brillo. Además, tiene una forma única que recuerda a la silueta de un violín. Eso le da un aire moderno. Los interioristas la destacan porque aporta verticalidad y presencia. Es ideal para ocupar rincones vacíos dando un toque de altura y elegancia.

Jardinería. Las plantas dan vida al interior. También se trata de una planta que tiene versatilidad estilística de manera que se puede integrar sin esfuerzo en distintas tendencias de decoración.

Si bien el cuidado es sencillo, hay que prestar atención a cuestiones específicas para que la planta luzca radiante. La luz es importante. Debe recibir luz natural indirecta. Es crucial evitar la exposición al sol directo y fuerte, ya que puede quemar sus hojas fácilmente.

En cuanto al riego, se aconseja que sea moderado, únicamente cuando el sustrato esté seco al tacto. El exceso de agua no es recomendado. Debe tener buen drenaje para que la planta se mantenga vigorosa.