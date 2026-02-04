Helechos en peligro: el plan para rescatar la planta de las hojas marrones

El helecho es una planta que requiere cierta atención para estar saludable. Los consejos de los que saben de jardinería.

Sin dudas que el helecho es una planta que se ha vuelto la estrella de la decoración de interiores. Sin embargo, a veces sus hojas se secan y se ponen amarillas. Los que saben de jardinería conocen trucos para recuperarla.

Jardinería El helecho es una planta elegante y exuberante, ideal para tener en el hogar. Cuando sus frondas se muestran quebradizas o aparecen manchas marrones es un grito de auxilio de la especie. El problema puede estar en el entorno y esta planta no perdona el aire seco ni el sol directo.

La planta se pone marrón porque puede estar afectada por el clima del interior como el aire acondicionado o la calefacción que van eliminando la humedad que la planta necesita. El exceso de cloro termina también quemando sus raíces cuando el agua es de mala calidad.

jardín, planta, helecho Con los cuidados básicos la planta puede estar radiante de nuevo. SHUTTERSTOCK Plan de rescate Las hojas secas no se pondrán verdes, por eso hay que cortarlas desde la base con una tijera limpia. Eso permitirá que la planta deje de gastar recursos en partes muertas y se concentre en brotes nuevos. Además, se debe agrupar con otras plantas para que generen una zona de mayor humedad ambiental. También se puede colocar un plato con piedras y agua debajo de la maceta.

Para el riego se aconseja usar agua reposada 24 horas en una jarra para que se evapore el cloro. El sustrato debe estar húmedo, pero no encharcado. Además, se aconseja rociar las hojas con una bruma fina de forma regular, en especial en los días de calor.