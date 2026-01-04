Gazpacho criollo: receta liviana, fresca y perfecta para el verano ¡en pocos pasos!
Refrescante y sin cocción, este gazpacho criollo es la receta perfecta para resolver comidas livianas en pleno verano.
Fresco, liviano y lleno de sabor, este gazpacho criollo es una receta ideal para el verano argentino. Se toma bien frío, se prepara sin cocción y es perfecto para combatir el calor sin resignar nutrientes ni gusto. Prepararlo es super sencillo y no requiere ser un cheff experto ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Tomates perita maduros – 1 kg
Pepino – 1 unidad mediana
Morrón rojo – ½ unidad
Cebolla blanca – ¼ unidad
Ajo – 1 diente chico
Pan del día anterior – 1 rodaja grande
Aceite de oliva – 4 cucharadas
Vinagre de vino – 2 cucharadas
Sal – a gusto
Agua fría – cantidad necesaria
Paso a paso para crear un gazpacho criollo delicioso
1- Lavá bien los tomates, el pepino y el morrón, y cortalos en trozos grandes.
2- Pelá la cebolla y el ajo, y sumalos al vaso de la licuadora junto con los tomates.
3- Remojá el pan en un poco de agua fría y agregalo a la mezcla para darle cuerpo a la receta.
4- Incorporá el aceite de oliva, el vinagre y la sal, y procesá hasta lograr una textura bien lisa.
5- Ajustá la consistencia agregando más agua fría, ideal para que este gazpacho criollo sea bien refrescante.
6- Llevá la preparación a la heladera al menos una hora antes de servir, así esta delicia se disfruta bien fría.
De la cocina a la mesa
Este gazpacho criollo es una receta que resume todo lo que buscamos en el verano: frescura, practicidad y sabor. Con ingredientes simples y al alcance de cualquier cocina, se convierte en una opción ideal como entrada, almuerzo liviano o cena fresca. Servilo bien frío, con un chorrito extra de aceite de oliva, y disfrutá de un plato saludable que hidrata y refresca sin esfuerzo. Una forma distinta y bien nuestra de atravesar la ola de calor en la Argentina. ¡A disfrutar!