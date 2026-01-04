Gazpacho criollo: receta liviana, fresca y perfecta para el verano ¡en pocos pasos!

Fresco, liviano y lleno de sabor, este gazpacho criollo es una receta ideal para el verano argentino. Se toma bien frío, se prepara sin cocción y es perfecto para combatir el calor sin resignar nutrientes ni gusto. Prepararlo es super sencillo y no requiere ser un cheff experto ¡manos a la obra!

El gazpacho es una receta ideal para el verano porque se consume frío y sin cocción.

El gazpacho es una receta ideal para el verano porque se consume frío y sin cocción.

1- Lavá bien los tomates , el pepino y el morrón , y cortalos en trozos grandes.

2- Pelá la cebolla y el ajo, y sumalos al vaso de la licuadora junto con los tomates.

3- Remojá el pan en un poco de agua fría y agregalo a la mezcla para darle cuerpo a la receta.

4- Incorporá el aceite de oliva, el vinagre y la sal, y procesá hasta lograr una textura bien lisa.

5- Ajustá la consistencia agregando más agua fría, ideal para que este gazpacho criollo sea bien refrescante.

6- Llevá la preparación a la heladera al menos una hora antes de servir, así esta delicia se disfruta bien fría.

En verano, esta receta ayuda a hidratar gracias a su alto contenido de tomate. En verano, esta receta ayuda a hidratar gracias a su alto contenido de tomate. Jaleo en la Cocina

De la cocina a la mesa

Este gazpacho criollo es una receta que resume todo lo que buscamos en el verano: frescura, practicidad y sabor. Con ingredientes simples y al alcance de cualquier cocina, se convierte en una opción ideal como entrada, almuerzo liviano o cena fresca. Servilo bien frío, con un chorrito extra de aceite de oliva, y disfrutá de un plato saludable que hidrata y refresca sin esfuerzo. Una forma distinta y bien nuestra de atravesar la ola de calor en la Argentina. ¡A disfrutar!