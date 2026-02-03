Furor por el truco viral para limpiar hornallas en una sola pasada: tiene 3 ingredientes y es económico
Eliminar la suciedad de la cocina nunca fue tan fácil. Te contamos el paso a paso para que tu hogar brille.
Limpiar la cocina puede ser un verdadero dolor de cabeza si no tienes los productos correctos. Una mancha en una hornalla requiere de un tratamiento especial para no dañar el conducto del gas, por eso te recomendamos un truco económico y que puedes hacer por tu cuenta con solo 3 ingredientes.
Antes de limpiar asegúrate de que las hornallas estén apagadas y frías para no quemar los productos o dañar tu piel, y cubrir luces con papel aluminio para protegerlas del agua. También te recomendamos utilizar guantes para evitar posibles reacciones alérgicas.
¿Cuál es el truco de limpieza?
Para esta solución de limpieza profunda necesitas una taza y colocar 40% agua, 60% vinagre de alcohol y 5 gotas de detergente. Mezcla todo bien y rocía la preparación sobre las hornallas. Esto hará que las manchas se ablanden para que luego puedas cepillarlas suavemente y sin comprometer el metal del horno.
Si las manchas persisten puedes combinar bicarbonato de sodio, limón y vinagre de alcohol. Esta mezcla actúa como un poderoso desengrasante casero. Esta tiene una consistencia pastosa que deberás esparcir por las zonas difíciles y luego frotar suavemente con una virulana.
Cuando finalices enjuaga con un paño húmedo y suave. Asegúrate de retirar todos los restos de productos para que tu cocina y comidas no se contaminen con productos de limpieza. Puedes repetir esta limpieza las veces que consideres necesarias para mantener tu hogar libre de suciedad y gérmenes.