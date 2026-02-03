Fue a Pinamar y mostró cuánto gastó en unas horas: abrió debate en redes

Un creador de reels fue a la playa en Pinamar y el número sorprendió. Un día común en Pinamar con precios que impactan.

Un día común en Pinamar alcanzó para encender las redes. Un creador de reels mostró gastos simples de playa. Nada de lujos ni restaurantes exclusivos. Solo comida al paso bajo el sol. El número final sorprendió a miles de personas. Y abrió un debate fuerte sobre precios, consumo y vacaciones.

Fue a Pinamar, pero los comentarios se salieron de control Leandro Bustamante se fue a la playa. Llegó temprano, caminó por la costa y buscó algo para comer. Compró una cerveza, un sánguche, hizo una digestión de 20 minutos y compró un choclo. Luego sumó una ensalada de frutas. Cerró el día con una bolsa de churros.

El total fue de 50 mil pesos en pocas horas. El dato se viralizó en TikTok e Instagram. Muchos usuarios frenaron el video para sacar cuentas. Otros lo compartieron con ironía.

Los comentarios reflejaron sorpresa y enojo. "¿Quién tiene 50 mil pesos por día?", escribió un usuario. Otro apuntó al precio del choclo. "Compras muchas boludeces". Varios hablaron de márgenes altos. La cerveza también quedó bajo la lupa.