Feng Shui: estas son las plantas contra la mala energía

Estas plantas purifican, renuevan y equilibran el hogar. El Feng Shui enseña que la energía fluye mejor cuando el entorno respira.

Según el Feng Shui, ciertas plantas actúan como guardianas naturales que bloquean las malas vibraciones, armonizan los ambientes y atraen energía. La lengua de suegra, también llamada sansevieria, es una de las más poderosas. Absorben la energía densa y evitan los conflictos. Colocarla cerca de la puerta o las ventanas crea una barrera invisible que impide que las discusiones o la envidia entren al hogar.

Otras plantas con más protección El poto, con sus hojas en forma de corazón y su crecimiento en cascada, simboliza el fluir continuo de la energía positiva. En Feng Shui, su movimiento hacia abajo limpia el ambiente y restaura la calma después de un día agitado. Es perfecta para oficinas o salas donde se necesita mantener la concentración y la serenidad.

La lengua de suegra no exige grandes cuidados. Foto: Archivo La lengua de suegra es una de las plantas más poderosas. Foto: Archivo La albahaca es símbolo de abundancia y equilibrio. Su fragancia limpia los espacios y su energía vital repele las malas vibraciones. En la tradición oriental, tener una maceta de albahaca cerca de la cocina o el comedor ayuda a atraer prosperidad y mantener la armonía familiar.

albahaca maceta El cactus cumple una función distinta pero igual de importante. Sus espinas representan una defensa natural frente a energías agresivas. Absorbe las ondas que emiten los aparatos electrónicos y mantiene los ambientes despejados. No se recomienda colocarlo en el dormitorio, pero sí cerca de entradas, escritorios o ventanas que den a la calle.