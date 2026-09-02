Feng Shui: el poder secreto de la canela y el papel aluminio para atraer abundancia

En la tradición del Feng Shui , los objetos cotidianos suelen guardar un trasfondo místico que trasciende su utilidad original. Un claro ejemplo es la canela , una especia que se vincula con la prosperidad, el resguardo energético y la atracción de oportunidades.

En el último tiempo la costumbre de llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio ha ganado popularidad como un poderoso amuleto personal.

Dentro de esta filosofía oriental, la canela pertenece al elemento fuego, asociado con la pasión, la abundancia y el reconocimiento. Su uso busca dinamizar la energía vital (chi) para que las oportunidades fluyan con mayor rapidez.

Por su parte, el papel aluminio cumple el rol de un escudo protector : resguarda la vibración de la especia contra las malas influencias del entorno y mantiene intacta su eficacia a lo largo del tiempo.

Los creyentes en estas filosofías atribuyen a este sencillo ritual tres propósitos principales: estimula el flujo del dinero y las ganancias al encender la energía del éxito, actúa como una barrera contra la negatividad y la envidia ambiental y funciona como talismán para cerrar negocios, encarar entrevistas laborales o comenzar proyectos personales.

Guardar este envoltorio en la billetera o bolso, junto al efectivo o las tarjetas bancarias, fortalece la intención de mantener una economía sana y en constante movimiento.

Para activar la canela, el Feng Shui sugiere aprovechar los momentos de renovación: los primeros días de cada mes, los inicios laborales o durante fechas que incluyan el número ocho, considerado por excelencia la cifra de la buena suerte.