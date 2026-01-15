Este el motivo por el que hay que poner vinagre antes de freír los huevos
El mundo de la gastronomía es muy amplio. El vinagre en este caso es muy bueno a la hora de cocinar huevos fritos.
El mundo de la gastronomía es muy amplio y admite una gran variedad de opciones. Haciendo algunos ajustes en la técnica se puede transformar un plato común en uno profesional para deleitar a todos los comensales. Para freír huevos la clave está en el vinagre.
El método con vinagre
El uso del vinagre es un truco que viene ganando popularidad para freír huevos. Es una práctica que tiene una explicación científica con resultados sorprendentes en la estética y en la textura del plato.
El secreto de este truco de cocina radica en la reacción química que provoca el ácido acético que tiene el vinagre. Ese componente acelera la coagulación de las proteínas presentes en la clara. Eso le permite al huevo mantener su estructura desde que entra en contacto con el calor evitando que se desparrame en toda la sartén.
Con esto se logrará tener claras más firmes y prolijas manteniéndolas compacta alrededor de la yema con bordes definidos y sin imperfecciones. Además, el vinagre ayuda a reducir la formación de burbujas.
Para aplicar esta técnica no hace falta ser un experto en cocina. Se coloca media cucharadita de vinagre una vez que el huevo está en la sartén. Se recomienda usar vinagre de manzana, blanco o de vino para no invadir el sabor.
En este caso el fuego debe estar a nivel medio evitando así que los bordes se quemen antes que el ácido haga su efecto. El vinagre actúa en complemento con el aceite, no es un sustituto.