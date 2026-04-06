Este celular barato de Walmart que puede durar hasta 2 días sin cargar y cuesta menos de lo que pensás

Un celular con autonomía destacada y por un precio de oferta que incluye mensualidades sin interés.

Encontrar un celular que pueda durar casi 48 horas sin necesidad de carga y a buen precio no es fácil. Sin embargo, el Motorola Moto G24 Power aparece como una de las opciones más destacadas en Walmart para quienes buscan autonomía, rendimiento básico y un costo accesible.

Uno de sus principales puntos fuertes es su batería de 6000 mAh, una capacidad superior a la mayoría de los modelos de su gama, que le permite alcanzar hasta dos días de uso en condiciones normales. En la práctica, esto se traduce en poder usar redes sociales, ver videos, responder mensajes y navegar durante toda la jornada sin preocuparse por el cargador, e incluso llegar al día siguiente con carga disponible.

moto Un celular con batería de larga duración. Motorola Qué más ofrece este celular Además de su autonomía, este modelo ofrece una experiencia pensada para el uso diario: pantalla grande y fluida, buen sonido para ver videos o escuchar música y un sistema que responde bien en aplicaciones como redes sociales, mensajería y navegación.

Este celular es ideal para quienes priorizan la batería y el uso cotidiano por encima de la potencia. Está pensado para usuarios que pasan gran parte del día en redes sociales, mensajería o consumo de contenido, y que necesitan un equipo que responda sin exigir recargas constantes. No está orientado a gaming ni tareas exigentes, pero cumple de manera sólida en el día a día.

MOTOROLA G24 POWER El celular que está de oferta en Walmart. Archivo En Walmart, este celular suele encontrarse dentro de la gama económica por menos de $3000 y con planes de financiación en cuotas fijas, lo que lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan gastar poco sin resignar duración de batería.