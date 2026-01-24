Esta es la auténtica bebida del verano: té helado de durazno ¡totalmente delicioso!
Receta de té helado de durazno ideal para el verano: refrescante, frutal y natural, perfecta para hidratarte en días de calor y sumar sabor sin complicaciones.
Refrescante, liviano y perfecto para el verano, este té helado de durazno es una receta simple que combina fruta fresca con té frío. Ideal para hidratarse en días calurosos, reemplazar gaseosas y sumar sabor natural a la mesa, se prepara con pocos ingredientes y se puede adaptar según el dulzor que más te guste. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 vasos grandes)
1 litro de agua
2 saquitos de té negro o té verde
2 duraznos maduros
2 cucharadas de azúcar, miel o endulzante (opcional)
Jugo de ½ limón
Hielo, cantidad necesaria
Hojas de menta fresca (opcional)
Paso a paso para lograr un té helado de durazno perfecto
1- Calentá el agua hasta que rompa hervor, apagá el fuego y agregá los saquitos de té. Dejá infusionar 5 minutos y retiralos.
2- Lavá y cortá los duraznos en gajos, retirando el carozo.
3- Colocá los duraznos, el té, el endulzante y el jugo de limón en una licuadora y procesá hasta integrar.
4- Colá si preferís una textura más liviana.
5- Llevá a la heladera al menos 1 hora.
6- Serví bien frío con hielo y menta.
De la cocina a la mesa
Este té helado de durazno se sirve en jarras de vidrio, con mucho hielo y rodajas de fruta para sumar frescura visual. Es ideal para almuerzos livianos, picadas de verano o como bebida sin alcohol en reuniones al aire libre. Natural, aromático y súper refrescante, se vuelve un infaltable de la temporada.