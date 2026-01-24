Esta es la auténtica bebida del verano: té helado de durazno ¡totalmente delicioso!

Refrescante, liviano y perfecto para el verano , este té helado de durazno es una receta simple que combina fruta fresca con té frío. Ideal para hidratarse en días calurosos, reemplazar gaseosas y sumar sabor natural a la mesa, se prepara con pocos ingredientes y se puede adaptar según el dulzor que más te guste. ¡Manos a la obra!

La bebida perfecta para el verano, té helado de durazno

1- Calentá el agua hasta que rompa hervor, apagá el fuego y agregá los saquitos de té . Dejá infusionar 5 minutos y retiralos.

2- Lavá y cortá los duraznos en gajos, retirando el carozo.

3- Colocá los duraznos, el té, el endulzante y el jugo de limón en una licuadora y procesá hasta integrar.

4- Colá si preferís una textura más liviana.

5- Llevá a la heladera al menos 1 hora.

6- Serví bien frío con hielo y menta.

Prepará té helado durante el verano y disfrutá Shutterstock

De la cocina a la mesa

Este té helado de durazno se sirve en jarras de vidrio, con mucho hielo y rodajas de fruta para sumar frescura visual. Es ideal para almuerzos livianos, picadas de verano o como bebida sin alcohol en reuniones al aire libre. Natural, aromático y súper refrescante, se vuelve un infaltable de la temporada.