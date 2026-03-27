Escapada al norte: el pueblo argentino reconocido entre los mejores del mundo

Este pueblo del norte fue elegido por la ONU como uno de los mejores destinos turísticos rurales del mundo en 2025.

La Paleta del Pintor es la formación geológica más fotografiada de Maimará y debe su nombre a los distintos colores que presentan sus capas de sedimentos y minerales. Foto: Archivo

Dentro de la Quebrada de Humahuaca hay un pequeño pueblo llamado Maimará que fue elegido por la ONU como uno de los mejores destinos turísticos rurales del mundo en el marco del programa Best Tourism Villages 2025, celebrado en China. Además, este pueblo fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 en la categoría Paisaje Cultural, un doble reconocimiento que lo posiciona como uno de los destinos que más vale la pena recorrer del país.

El paisaje formado por montañas es su atractivo más inmediato. El pueblo está configurado por el conjunto de Sierras de Alfarcito, conocido por lugareños y visitantes como la Paleta del Pintor, una formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande que puede observarse desde distintos ángulos del pueblo y que resulta difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo.

Qué hacer en Maimará Este pueblo del norte del país ofrece una variada propuesta para sus visitantes, que se pueden disfrutar tranquilamente durante un fin de semana largo. Emprendedores locales organizan paseos en bicicleta, recorridos guiados, talleres de artesanías y de cocina que vinculan a los turistas con el paisaje agrícola maimareño desde experiencias cercanas, ideales para quienes buscan algo más que una escapada convencional y buscan conectar con lo auténtico.

maimará best tourism village (8) El pueblo cuenta con alrededor de 5.000 habitantes. Foto: Archivo Dónde se ubica este pueblo y cuál es su clima Maimará pertenece a la región Quebrada de Humahuaca y se ubica a 78 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, a la vera de la ruta nacional N° 9, entre las localidades de Purmamarca y Tilcara. Es un destino accesible para quienes quieran escapar algunos días al norte del país.