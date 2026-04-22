¿Es primero el acondicionador o el champú? esto te hará cambiar de opinión

Todo el mundo lo hace al revés. Durante años, la rutina fue clara: primero champú y después acondicionador . Pero hoy, peluqueros y expertos coinciden en algo que sorprende: cambiar el orden mejora el cabello . Esta técnica gana fuerza en 2026 porque protege, da volumen y evita errores comunes que dañan el pelo sin que lo notes.

Usar acondicionador antes del champú no es un capricho. Tiene una razón clara. El acondicionador crea una capa que protege la fibra capilar. Así evita que el agua caliente y el champú eliminen los aceites naturales.

Con este método casero de lavado eliminarás el cabello graso. Foto: Shutterstock

Con este método casero de lavado eliminarás el cabello graso. Foto: Shutterstock

Ese detalle cambia todo. El cabello pierde menos hidratación y se ve más sano. También reduce el daño en cabellos secos o teñidos. Es un paso simple que mejora el resultado desde el primer lavado.

Otro punto fuerte es el volumen. Cuando se usa al revés, el champú elimina el exceso de producto. El pelo queda más liviano, sin ese efecto pesado que muchos notan. Esto es ideal en cabellos finos o grasos.

Existe una frecuencia ideal de lavado de cabello para evitar daños en el mismo. Foto: Shutterstock Existe una frecuencia ideal de lavado de cabello para evitar daños en el mismo. Foto: Shutterstock

También ayuda a desenredar antes del lavado. El acondicionador suaviza la fibra capilar y evita tirones. Menos fricción significa menos quiebre. Un cambio simple que protege cada hebra.

Además, este método ayuda a espaciar los lavados. Al no dejar residuos pesados, el cabello se mantiene limpio por más tiempo. Esto es algo que destacan los peluqueros en tendencias actuales.