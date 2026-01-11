Eres "buena persona" o "buena onda": qué dice la Ciencia

La figura de la persona buena onda cumple un rol social claro. Qué dice la Ciencia. Y tú qué te consideras.

No es solo simpatía. Un estudio global analiza qué rasgos definen a una persona “buena onda” en distintas culturas. La Ciencia, en recientes investigaciones, señala que existen patrones comunes en la forma en que la gente percibe el atractivo social. Pese a contextos muy distintos, la idea de alguien buena onda se repite en países de Oriente y Occidente según datos recientes del estudio.

Te consideras una persona buena onda El trabajo fue publicado en el Journal of Experimental Psychology y reunió datos de unos 6.000 adultos. Los participantes vivían en países con historias, valores y normas sociales muy diversas. Entre ellos hubo personas de América, Europa, Asia y África. A todos se les pidió pensar en alguien simpático, antipático, bueno o malo, y evaluar su forma de ser.

Felicidad.jpg Los resultados mostraron coincidencias llamativas. Las personas vistas como buena onda fueron asociadas con apertura al cambio, gusto por nuevas experiencias y autonomía personal. También aparecieron rasgos como extroversión, búsqueda del disfrute y una imagen de fortaleza social. Estas características se repitieron en la mayoría de los países analizados, más allá de diferencias culturales evidentes.

El estudio también marcó una distinción importante. Ser buena onda no equivale a ser bueno en sentido moral. Las personas calificadas como “buenas” fueron descritas con rasgos distintos. Allí destacaron la calidez, el respeto por las normas, la responsabilidad y una actitud más tradicional. Aunque hay puntos en común, ambas categorías no son lo mismo.