El truco real para aumentar glúteos

No crecen por arte de magia. Los glúteos aumentan con método, carga progresiva y alimentación acorde al objetivo. Sin estrategia, el resultado se estanca. Entrenar fuerte sin plan o comer sin control lleva al mismo punto: meses en el gym y pocos cambios visibles en el espejo.

El primer paso es organizar la semana. Días centrados en glúteos con ejercicios base como hip thrust, peso muerto rumano y step ups. Son movimientos que activan gran parte de la musculatura posterior y permiten trabajar con peso alto.

El hip thrust lidera estudios de activación muscular en glúteo mayor. Bien ejecutado y con sobrecarga progresiva, marca diferencia. El peso muerto rumano suma trabajo en isquios y mejora la fuerza general. Los step ups aportan estabilidad y equilibrio.

Esto es lo que debes hacer para tener glúteos perfectos Foto: Shutterstock

La rutina no termina ahí. Se necesitan días de pierna completos, con foco en cuádriceps, isquios y gemelos. Un cuerpo equilibrado rinde más y reduce riesgo de lesión. También son necesarios días de tren superior para mantener proporción.

El descanso forma parte del proceso. El músculo crece cuando se recupera, no mientras se entrena. Dormir entre siete y nueve horas favorece la síntesis proteica y regula hormonas vinculadas al desarrollo muscular.

La comida sostiene el progreso. Cada plato debe aportar proteína suficiente. La evidencia sugiere entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal para estimular masa muscular. Los carbohidratos dan energía para rendir en cada sesión.

Las grasas saludables participan en la regulación hormonal. Los vegetales ofrecen fibra y micronutrientes. Comer “limpio” sin cantidades claras no alcanza. Comer sin orden tampoco. El error frecuente es entrenar intenso y no registrar cargas ni repeticiones. Sin progresión, el músculo no recibe estímulo nuevo.