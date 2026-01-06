El truco de la esponja en el lavarropas: elimina los pelos de mascota, protege los filtros y deja tu ropa impecable
La limpieza de tus prendas nunca fue tan fácil. Elimina los pelos de tu mascota en un solo lavado con un solo paso.
En hogares con perro o gato, el pelo de las mascotas acaba en la ropa en cuento salen del armario. Lo más frustrante para muchos es que luego de un lavado completo y cepillado, los pelos siguen allí. Sin embargo, hemos descubierto un truco que solo necesita una esponja de cocina.
El pelaje se adhiere a la ropa por la textura de la tela y la electricidad estática. Las telas polares, el denim y prendas acolchadas tienen superficies que atrapan el pelo fácilmente. Durante el lavado, el pelo se suelta, pero con el centrifugado, se presiona contra la tela o se redistribuye por toda la carga.
La solución es sencilla: una esponja suave que gira y recoge el pelo antes de que se deposite nuevamente en la ropa. Solo tienes que usar la espuma suave ya que la parte abrasiva puede dañar las telas delicadas y desgastar la superficie con el tiempo. La esponja actúa como un atrapa pelos porque la espuma porosa retiene mejor los pelos durante el lavado.
¿Cómo eliminar el pelo de mascota?
Este tip funciona mejor con una esponja de cocina limpia y que se usa solo para lavar ropa. Si utilizas la misma con la que lavas los platos, tus prendas adquieren un olor feo que es difícil de remover.
- Corta y desecha cada parte áspera de exfoliante de modo que solo quede la espuma suave
- Coloque la esponja suave directamente en el tambor con la ropa cubierta de cabello.
- Ejecute su ciclo normal para ese tipo de tela utilizando su detergente habitual
- Después del ciclo, retira la esponja, enjuaga el cabello recogido y déjalo secar
También puedes combinar el método de la esponja con vinagre blanco. Vierte un poco en el compartimiento del suavizante de telas para ayudar a reducir la estática en las telas.