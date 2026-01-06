El truco de la esponja en el lavarropas: elimina los pelos de mascota, protege los filtros y deja tu ropa impecable

La limpieza de tus prendas nunca fue tan fácil. Elimina los pelos de tu mascota en un solo lavado con un solo paso.

En hogares con perro o gato, el pelo de las mascotas acaba en la ropa en cuento salen del armario. Lo más frustrante para muchos es que luego de un lavado completo y cepillado, los pelos siguen allí. Sin embargo, hemos descubierto un truco que solo necesita una esponja de cocina.

El pelaje se adhiere a la ropa por la textura de la tela y la electricidad estática. Las telas polares, el denim y prendas acolchadas tienen superficies que atrapan el pelo fácilmente. Durante el lavado, el pelo se suelta, pero con el centrifugado, se presiona contra la tela o se redistribuye por toda la carga.

Además de estos trucos, se recomienda alternar entre esponjas y otros utensilios de limpieza. Foto: Archivo Utiliza la esponja de la caocina para sacar el pelo de tus mascotas. Archivo. La solución es sencilla: una esponja suave que gira y recoge el pelo antes de que se deposite nuevamente en la ropa. Solo tienes que usar la espuma suave ya que la parte abrasiva puede dañar las telas delicadas y desgastar la superficie con el tiempo. La esponja actúa como un atrapa pelos porque la espuma porosa retiene mejor los pelos durante el lavado.

¿Cómo eliminar el pelo de mascota? Este tip funciona mejor con una esponja de cocina limpia y que se usa solo para lavar ropa. Si utilizas la misma con la que lavas los platos, tus prendas adquieren un olor feo que es difícil de remover.