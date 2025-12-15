El truco del ajo en el jardín: por qué muchos lo usan y qué logra en las plantas

En muchos patios y balcones empezó a repetirse una escena curiosa: dientes de ajo cerca de tallos, troncos o macetas. No es una rareza decorativa ni un ritual sin sentido. Es una práctica de jardinería que se usa como estrategia preventiva, sobre todo cuando suben las temperaturas y aparecen los primeros focos de insectos.

Quienes la aplican dicen notar menos daño en hojas y brotes. Y, en general, lo entienden como una forma simple de crear una “barrera” natural sin recurrir de entrada a productos más agresivos.

Colocar ajo en el suelo , cerca de la base, suele interpretarse como un refuerzo de protección. La lógica es directa: el ajo libera compuestos con olor intenso que resultan incómodos para distintos organismos que se alimentan de hojas, tallos o savia. Entre las sustancias más mencionadas por especialistas aparecen la alicina y componentes azufrados, asociados a ese aroma característico. Esa presencia actúa como señal de “zona hostil” para visitantes frecuentes del jardín , desde pulgones hasta hormigas, pasando por orugas, babosas y caracoles, que suelen avanzar cuando encuentran un ambiente favorable.

La forma clásica es enterrar un diente de ajo a poca distancia del tallo, procurando no dañar el sistema radicular. No hace falta colocarlo demasiado profundo: basta con que quede cubierto por tierra y cerca de la zona donde la planta absorbe agua y nutrientes. Con el tiempo, el ajo empieza a desprender su olor en el entorno inmediato . La recomendación práctica es hacerlo como medida preventiva, no cuando la planta ya está tomada por una plaga, porque el efecto es más útil para desalentar la llegada que para “barrer” un problema instalado.

El tamaño importa, y mucho. En plantas pequeñas, un solo diente puede ser suficiente para generar un efecto notorio alrededor de la base. En cambio, cuando se trata de ejemplares grandes, como cítricos u otros frutales, conviene ampliar el “anillo” de protección: distribuir varios dientes alrededor del tronco, separados entre sí, para que el aroma cubra más superficie. Si se usa solo uno en una planta grande, el alcance puede quedar corto y el resultado se diluye, sobre todo si hay humedad o riego frecuente que acelera la dispersión.

En macetas, donde el volumen de sustrato es menor, hay una variante práctica: cortar el ajo en trozos pequeños y esparcirlos sobre la superficie, cerca del tallo. Esa técnica suele elegirse cuando no se quiere remover demasiado la tierra o cuando la maceta está muy compactada. También ayuda a ajustar la cantidad, porque una maceta chica no necesita la misma carga que un cantero grande. En todos los casos, la clave es observar: si hay signos de estrés, conviene retirar el ajo y probar una dosis menor.

La opción líquida: ajo macerado para rociar

Para quienes prefieren una aplicación más amplia, existe un método que se usa como apoyo: preparar un macerado de ajo. Se dejan varios dientes en agua durante unos diez días, para que el líquido concentre parte de esos compuestos característicos. Luego se cuela y se coloca en un atomizador. Con eso se puede rociar la base y, con cuidado, algunas zonas del follaje. Es una alternativa útil cuando se busca cubrir más de una planta a la vez o cuando el problema aparece en un sector puntual del jardín.

Otra posibilidad, más lenta, pero constante, es plantar el bulbo en una maceta pequeña y ubicarlo cerca de los ejemplares que se quieren resguardar. De esa forma, el ajo crece y mantiene su presencia como “vecino” protector. No es una solución inmediata, pero suma como estrategia sostenida, especialmente en balcones o espacios reducidos. En todos los casos, el ajo se usa como aliado dentro de un manejo más amplio: riego adecuado, revisión periódica de hojas y control temprano son lo que termina marcando la diferencia en la salud del jardín.