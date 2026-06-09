El secreto de los verduleros para elegir las peras más dulces y jugosas en invierno

Las peras son grandes aliadas de la cocina en invierno . Son versátiles, saludables y perfectas tanto para comer al plato como para incorporar en recetas. Sin embargo, muchas veces al comprarlas están duras. Los verduleros revelaron el secreto para elegirlas.

A diferencia de otros frutos, las peras se cosechan cuando todavía están verdes y completan su proceso de maduración fuera del árbol. Por ese motivo, la vista puede engañar fácilmente a las personas.

Sin embargo, para no fallar, existe una técnica infalible y muy utilizada por los productores. El secreto para saber si una pera está lista para el cuchillo no está en su base ni en sus costados, sino en su "cuello", justo en la zona donde el fruto se une con el cabo.

Para eso, se aconseja tomar la fruta y presionar suavemente con el dedo pulgar la parte superior, cerca del tallo. Si la superficie cede ligeramente al tacto, la pera está en su punto óptimo: dulce, jugosa y madura.

En cambio, si la zona se siente completamente rígida, significa que todavía le faltan días para desarrollar todo su azúcar y su textura mantecosa.

Uno de los mitos más extendidos es que las peras amarillas son dulces y las verdes están rústicas. Esto es un error, ya que el tono depende exclusivamente de la variedad de la fruta.

Existen clases de peras que conservan un color verde intenso incluso cuando están desbordantes de jugo, mientras que otras mutan hacia matices rojizos o amarillentos al madurar. Por lo tanto, el color es una referencia poco confiable a la hora de evaluar el sabor.

Si en la verdulería solo hay ejemplares duros, se pueden madurar de forma rápida en la cocina.

Para eso se colocan las peras dentro de una bolsa de papel a temperatura ambiente junto a una banana o una manzana. Estas últimas frutas despiden etileno, un gas vegetal completamente natural que funciona como un acelerador de la maduración.