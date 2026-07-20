El rincón termal de Neuquén que combina baños calientes y paisajes nevados

En medio del invierno, cuando la nieve cubre los caminos y el vapor se recorta contra la montaña, Copahue de Neuquén conserva una propuesta poco habitual: aguas termales a los pies del volcán. La experiencia sigue disponible durante julio y agosto, aunque llegar exige planificación y no puede hacerse en un vehículo común.

La villa se encuentra en el noroeste de Neuquén, cerca del límite con Chile y a unos 380 kilómetros de la capital provincial. Sus recursos termales naturales presentan temperaturas que varían entre los 29 y los 70 grados, según el manantial y el tratamiento indicado. El complejo utiliza aguas, vapores, algas y fangos minerales bajo supervisión profesional, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Neuquén.

Cómo funciona Termas Nieve durante el invierno Aunque la temporada principal de Copahue transcurre habitualmente entre noviembre y comienzos de mayo, el programa Termas Nieve permite acceder a una parte de las instalaciones durante julio y agosto. La propuesta incluye inmersiones en agua sulfurada, baños de vapor, aplicaciones de fango, masajes geotermales localizados y tratamientos faciales. El servicio funciona generalmente entre las 10 y las 17, pero los horarios pueden modificarse por las condiciones meteorológicas. Durante esta etapa permanecen habilitados sectores específicos, como los Baños 6 y 7 y la zona conocida como Laguna del Chancho.

Termas Nieve De Copahue Termas de Neuquén El principal punto para tener en cuenta es el acceso. Durante el invierno, la ruta que conecta Caviahue con Copahue queda cerrada al tránsito convencional por la acumulación de nieve. Los visitantes deben ingresar mediante excursiones programadas en vehículos oruga, motos de nieve u otros transportes preparados para ese terreno. La disponibilidad depende del clima, del estado del recorrido y de la capacidad de los prestadores, por lo que es necesario reservar con anticipación y consultar antes de viajar. La municipalidad reúne las condiciones actualizadas en su guía oficial de actividades de otoño e invierno.

Qué ofrecen las aguas y los fangos de Copahue Cada recurso posee una composición y una temperatura diferentes. El Agua de Volcán, por ejemplo, surge naturalmente a unos 69 grados y tiene una elevada mineralización. Su uso no es recreativo ni idéntico para todos: la duración, la temperatura final y el tipo de prestación deben ser definidos por profesionales.