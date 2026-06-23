El pueblo argentino que busca conquistar al mundo y parece sacado de una postal

Calles de adobe, montañas imponentes y un reconocimiento mundial. El rincón de Salta que compite entre los pueblos más destacados del planeta.

Hay lugares que sorprenden desde el primer paso. Entre montañas, viñedos y paisajes que parecen detenidos en el tiempo, un pueblo argentino vuelve a llamar la atención por su belleza. Se trata de Cachi, en la provincia de Salta, una de las localidades elegidas para representar al país en la edición 2026 de Best Tourism Villages, el reconocimiento de ONU Turismo a los pueblos rurales más destacados del planeta.

Cachi compite entre los pueblos más bellos del mundo Ubicado en los Valles Calchaquíes, Cachi combina historia, cultura y naturaleza en un escenario difícil de olvidar. Sus calles empedradas, las construcciones de adobe y la iglesia colonial del centro forman parte de una identidad que se mantiene viva desde hace generaciones.

El pueblo se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y está rodeado por montañas que cambian de color según la luz del día. Esa combinación de paisajes convirtió a la localidad en uno de los destinos más fotografiados del norte argentino.

Además de su patrimonio histórico, Cachi es conocido por sus tradiciones, su gastronomía regional y la producción de vinos de altura. Los visitantes encuentran mercados artesanales, productos locales y una conexión directa con la cultura salteña que atrae a viajeros de todo el mundo.