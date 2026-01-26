El postre más sofisticado del verano: helado de matcha ¡en pocos pasos!
Receta de helado de matcha ideal para el verano: cremoso, refrescante y diferente, perfecto para quienes buscan un postre original y liviano.
Esta receta de helado de matcha es ideal para el verano, fresca, suave y con un sabor distintivo que combina lo cremoso con notas vegetales delicadas. Es una opción diferente a los sabores clásicos, perfecta para quienes buscan un postre elegante, refrescante y fácil de preparar en casa, sin necesidad de máquina y con pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 400 ml de crema para batir
- 200 ml de leche entera
- 100 g de azúcar
- 2 cucharaditas de té matcha en polvo
- 1cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso para preparar un helado de matcha perfecto
1- Colocar la leche en un bowl y disolver el matcha con batidor o cuchara hasta que no queden grumos.
2- Agregar el azúcar y mezclar bien hasta integrar.
3- Sumar la crema para batir y la esencia de vainilla.
4- Mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
5- Volcar la mezcla en un recipiente apto para freezer.
6- Congelar durante 4 horas, mezclando cada 60 minutos para lograr una textura más cremosa.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, apenas sacado del freezer, con una textura suave y cremosa. Podés acompañarlo con frutas, chocolate blanco rallado o solo, para disfrutar plenamente su sabor. Es ideal como cierre liviano de una comida de verano o para sorprender con un postre distinto y moderno. ¡A disfrutar!