El oro que tenés en casa para el jardín y tirás: cómo reutilizar las cáscaras de maní
Las cáscaras de mani tienen diferentes usos en el jardín: cómo darle una segunda vida a este residuo en casa.
Para los amantes de la jardinería que tienen ese balcón o jardín lleno de plantas, hay muchos residuos orgánicos que se pueden convertir rápidamente en aliados y abonos. Uno de ellos es la cáscara de mani. Es muy fácil de triturar y tiene un proceso de descomposición rápida.
Para qué sirve la cáscara de maní en el jardín
Uno de sus usos principales es como mulch o cobertura vegetal. Colocada sobre la tierra, ayuda a conservar la humedad, protege el suelo del sol directo y reduce la aparición de malezas. Al ser liviana, también permite una buena aireación del sustrato. Además, mantiene alejadas plagas como babosas o caracoles, comúnes en esta época.
Te Podría Interesar
Quienes van un paso más allá en jardinería, pueden incorporarla al compost, ya que aporta carbono y mejora el equilibrio de materiales secos y húmedos. Con el tiempo, se transforma en materia orgánica que enriquece el suelo.
Cómo reutilizarla correctamente
Antes de usarla, conviene secar bien las cáscaras y triturarlas ligeramente con la mano o un mortero. Luego, se pueden distribuir alrededor de las plantas o mezclar con otros restos vegetales, como hojas secas o restos de poda.
En macetas grandes, también funciona como una capa superficial decorativa y funcional, que ayuda a mantener la humedad sin compactar la tierra.
Precauciones a tener en cuenta
Es fundamental que las cáscaras estén limpias y sin sal. Las cáscaras de mani salado o condimentado no son aptas para el jardín, ya que la sal puede dañar las raíces y alterar el suelo.
Usadas con moderación, las cáscaras de mani son una opción sencilla y sustentable para reutilizar un residuo cotidiano y mejorar el cuidado de las plantas en casa.