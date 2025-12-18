El oro que tenés en casa para el jardín y tirás: cómo reutilizar las cáscaras de maní

Las cáscaras de mani tienen diferentes usos en el jardín: cómo darle una segunda vida a este residuo en casa.

Las cáscaras de mani funcionan como un método natural para cuidar las plantas del jardín. Foto: Shutterstock

Para los amantes de la jardinería que tienen ese balcón o jardín lleno de plantas, hay muchos residuos orgánicos que se pueden convertir rápidamente en aliados y abonos. Uno de ellos es la cáscara de mani. Es muy fácil de triturar y tiene un proceso de descomposición rápida.

Para qué sirve la cáscara de maní en el jardín Uno de sus usos principales es como mulch o cobertura vegetal. Colocada sobre la tierra, ayuda a conservar la humedad, protege el suelo del sol directo y reduce la aparición de malezas. Al ser liviana, también permite una buena aireación del sustrato. Además, mantiene alejadas plagas como babosas o caracoles, comúnes en esta época.

Quienes van un paso más allá en jardinería, pueden incorporarla al compost, ya que aporta carbono y mejora el equilibrio de materiales secos y húmedos. Con el tiempo, se transforma en materia orgánica que enriquece el suelo.

Cómo reutilizarla correctamente Antes de usarla, conviene secar bien las cáscaras y triturarlas ligeramente con la mano o un mortero. Luego, se pueden distribuir alrededor de las plantas o mezclar con otros restos vegetales, como hojas secas o restos de poda.

En macetas grandes, también funciona como una capa superficial decorativa y funcional, que ayuda a mantener la humedad sin compactar la tierra.