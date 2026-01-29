El mural que engaña a la vista y que solo tiene sentido en el agua

El mural invertido que solo se entiende al reflejarse en el río. Arte callejero que se revela al mirarlo al revés en el agua.

Un mural al borde de un río llama la atención de miles de personas. A primera vista resulta caótico y sin forma clara. Colores sueltos, figuras cortadas y líneas sin orden aparente. Sin embargo, basta mirar el agua para entenderlo todo. Allí ocurre la magia.

El agua, el reflejo La creación pertenece a Ray Bartkus, artista, ilustrador y diseñador gráfico nacido en Estados Unidos. Su trabajo se caracteriza por ideas visuales poco comunes y enfoques que rompen con lo tradicional. En esta ocasión, decidió pintar una obra que no se observa de frente, sino a través de un reflejo.

mural @raybartkus3 El mural fue realizado junto al río Šešup, en Lituania. Sobre la pared, la imagen parece rota y confusa. Nada encaja. El espectador duda. Al mirar el reflejo en el agua, la escena se ordena y aparece una figura completa. El río deja de ser fondo y pasa a formar parte de la obra.

Cada trazo fue alineado con precisión junto a la orilla. Bartkus pensó la pintura para que el reflejo cerrara la composición. Sin agua, la imagen no existe como tal. Con agua, el mural cobra sentido. El entorno natural se vuelve un elemento activo del arte urbano.