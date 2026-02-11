El material noble en tendencia que está transformando los livings: cómo ganar luz y metros sin hacer obra

Una tendencia ideal para los amantes del minimalismo que quieren aportar un toque moderno a su casa.

El minimalismo sigue siendo la tendencia para decorar cualquier rincón del hogar. Pero, en el último tiempo, se ha notado una pequeña modificación. Antes, los expertos buscaban el minimalismo frío, pero hoy prefieren la calidez orgánica que prioriza las maderas claras, con vetas suaves y que aportan una estética natural.

El minimalismo cálido ha puesto en tendencia las maderas claras. Una de las razones es porque refleja la luz natural, haciendo que las habitaciones parezcan más brillantes y grandes. Esta moda es una de las más usadas en departamentos o ambientes reducidos porque es más económica.

Hoy los colores neutros cálidos están superando a los grises fríos como los colores más buscados para espacios relajados y habitables. Foto: Living room in Lick White 05 - Foto: @homeinheidelberg La tendencia que conquista a los amantes del minimalismo. Instagram @homeinheidelberg Todo lo que hay que saber sobre esta tendencia Cabe destacar que existen diferentes tipos de maderas claras y cada una de ellas tiene un precio distinto. Por ejemplo, el guatambú es una madera semidura muy resistente pero es más costosa, aunque suele ser más accesible que las maderas oscuras o las importadas. En cambio, la madera de fresno ofrece una apariencia similar pero a la mitad de precio.

La elección de la madera dependerá de tu presupuesto y qué quieras hacer con ella. En cuanto a muebles, la madera clara está presente en mesas, sillas y escritoras. Pero en las paredes se usa para revestimiento del living. Aunque también se utiliza para los pisos como una base neutra que resalta cualquier decoración.