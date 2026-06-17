El fenómeno teatral que regresa a la Argentina: fechas, horarios y elenco

La productora The Stage Company , en el marco de la celebración por su vigésimo aniversario en la Argentina, anunció el reestreno del fenómeno teatral El curioso incidente del perro a medianoche . El debut de esta nueva versión de la obra será el próximo jueves 18 de junio en el Teatro Maipo de Buenos Aires.

La pieza, escrita por el dramaturgo inglés Simon Stephens e inspirada en la novela homónima de Mark Haddon, cuenta con la producción y dirección de Carla Calabrese . El elenco está conformado por 17 actores: Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.

El espectáculo ofrecerá tres funciones semanales de viernes a domingos: viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Desde su estreno original en Londres, la obra ha recibido reconocimientos internacionales que incluyen 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony durante su temporada en Broadway.

En la Argentina, la producción se presentó por primera vez en abril de 2019, también en el Teatro Maipo, bajo la dirección de Calabrese y con el debut protagónico de Iñaki Aldao. En dicha temporada, el espectáculo recibió 7 nominaciones a los premios ACE. Aunque se había planificado su regreso para el año 2020, las funciones debieron suspenderse debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. La propuesta para esta temporada incorpora una nueva puesta artística y tecnológica.

Carla Calabrese junto al elencto de El curioso incidente del perro a medianoche El fenómeno teatral que regresa a la Argentina.

¿De qué va esta obra?

Esta comedia dramática aborda la historia de Christopher, un adolescente con una particular sensibilidad y visión de su entorno. El protagonista posee una alta capacidad para las matemáticas y la astronomía, pero presenta dificultades para interactuar socialmente y procesar los estímulos cotidianos, manifestando rechazo por el contacto físico o ciertos elementos de su entorno, mientras se apoya en rutinas y listas.

La trama se desencadena a partir de la misteriosa muerte del perro de su vecina. Christopher inicia una investigación personal para descubrir al responsable, un proceso que lo lleva a revelar dinámicas complejas sobre sí mismo, su familia y el contexto social que lo rodea.