El fenómeno del carbón activado para blanquear los dientes: ¿milagro estético o peligro para tu sonrisa?

El carbón activado se volvió tendencia en las redes para blanquear los dientes . Miles de videos en Instagram y Tik Tok lo recomiendan. Sin embargo, muchos se preguntan si son reales sus propiedades blanqueadoras y los expertos tienen su veredicto.

A diferencia del carbón común que se usa para el asado, el carbón activado se somete a un proceso térmico que lo vuelve extremadamente poroso. Esta característica le otorga una alta capacidad de adsorción ,lo que significa que funciona como un imán capaz de atraer y atrapar toxinas, químicos y ciertas impurezas superficiales.

En la teoría de la estética casera, al cepillarse con este polvo negro, el carbón arrastra las manchas causadas por sustancias pigmentantes como el café y el té negro, el mate, el vino tinto y el cigarrillo.

Si bien es cierto que el carbón activado puede remover algunas manchas superficiales de forma inmediata , la comunidad odontológica global coincide en una dura advertencia: el efecto blanqueador es una ilusión óptica muy peligrosa.

El carbón activado es una sustancia altamente abrasiva. El diente no se aclara porque el producto penetre y cambie el color interno (como lo hace un blanqueamiento profesional), sino porque actúa como una "lija" que desgasta mecánicamente la capa externa de la pieza dental.

Al rayar y desgastar el esmalte (que es la capa blanca y protectora), queda al descubierto la dentina, que es la capa interna del diente y tiene un color naturalmente amarillo. Por lo tanto, el uso frecuente de carbón activado terminará haciendo que los dientes luzcan más amarillos a largo plazo.

Debido al éxito comercial del producto, muchas marcas reconocidas han lanzado pastas dentales con carbón activado. Los especialistas señalan que estas pastas están reguladas y sus niveles de abrasividad están controlados, por lo que son sustancialmente menos dañinas que comprar el polvo puro en una santería o farmacia.