El ejercicio que mejora la circulación en adultos mayores y se puede hacer en casa

Entrenar en casa es posible y esta es la rutina ideal para empezar.

Caminar, andar en bicicleta o subir y bajar escaleras pueden ser excelentes para el corazón, pero para muchos adultos mayores son actividades desafiantes para sus rodillas y con grandes riesgos de caídas si no tienen el equilibrio necesario. Pero, para que no se queden sin hacer nada, hemos encontrado unos ejercicios sencillos y que se pueden hacer en casa.

Antes de recomendarte una rutina, te recordamos que tenés que estar bien hidratado, y si te mareás o sentís dolor en alguna articulación, detené el entrenamiento inmediatamente y consultá con un profesional para que te recomiende ejercicios.

ejercicio adulto mayores La rutina adaptada para adultos mayores que ayuda a mejorar la circulación. Shutterstock. La rutina que se puede hacer en casa El primer ejercicio es el push up de Sóleo. La Universidad de Houston descubrió que la pantorrilla tiene una gran potencia metabólica, por eso es importante entrenarla. Para hacerlo tenés que comenzar sentado con los pies apoyados y elevar los talones mientras mantenés la punta del pie en el suelo.

Otro movimiento clave es sentarse y levantarse de una silla. Este ejercicio promueve la independencia funcional y trabaja varios músculos. Para ello tenés que sentarte y levantarte sin usar las mano. No es necesario que la ejecución del ejercicio sea rápida, pero sí consciente.