El Duende en La Bombonera, un momento que recorrió el mundo: qué dijo el actor

El canto de Boca que sorprendió a Willem Dafoe. De El Duende en Spiderman a La Bombonera: la visita que dio de qué hablar.

Willem Dafoe estuvo en La Bombonera y vivió algo único. El actor de Hollywood llegó al estadio de Boca y terminó siendo protagonista. Cantos, camiseta y festejo de gol incluidos. El público lo sorprendió con una canción especial y el momento recorrió el mundo.

El Duende feliz en La Bombonera El actor estadounidense arribó a Buenos Aires para presentar The Souffleur, su primera película dirigida por un argentino. El director es Gastón Solnicki. En medio de la agenda cultural, Willem Dafoe eligió una experiencia local fuerte. Ir a la cancha de Boca durante un partido de la Liga Argentina ante Newell’s Old Boys.

Embed - Willem Dafoe Disfrutando En La Bombonera La Bombonera estaba llena. El clima era intenso. Desde la tribuna nació un canto directo y creativo. Los hinchas adaptaron su personaje del Duende Verde y lo transformaron en bostero. “El duende es bostero”, cantaron miles de personas al mismo tiempo. Dafoe escuchó, sonrió y se levantó de su asiento.

La reacción no pasó desapercibida. Con camiseta de Boca puesta, el actor saludó al público. También festejó uno de los goles con gestos exagerados y risa abierta. Fans de cine y fútbol compartieron el momento.

Embed - WILLEM DAFOE EN LA BOMBONERAEl Actor Que Dio Vida Al Duende Verde Estuvo Presente En Un Pa Después del partido, Willem Dafoe habló sobre lo vivido. Dijo que nunca había estado en ese estadio. Comentó que visitó Buenos Aires varias veces, aunque sin ir a un partido. Describió la experiencia como fantástica y distinta a cualquier otra. Destacó la energía del lugar y la pasión del público.