El consejo de un entrenador para caminar después de los 50, quemar más calorías y mejorar la postura

Corrige estos pequeños detalles en tu postura y cambia tu forma de caminar para siempre. Todo los detalles dados por un entrenador.

El ejercicio es fundamental para mantenernos en forma y con una postura adecuada. Caminar es una de las actividades más sencillas y eficaces para cuidarnos que no necesita material, se adapta a cualquier nivel y quema calorías, dependiendo de la intensidad de la caminata.

Sin embargo, Lucas, creadora de @vidaactiva50 y entrenador especializado en movimiento y actividades para mayores de 50 años, propone transformar la forma en que caminamos para aumentar las pulsaciones y mejorar la postura, mientras creamos un vínculo consciente y activo con el cuerpo, lo que ayuda a reducir el estrés.

caminar-al-aire-libre-durante-30-minutos-todos-QK6D7VSZIVC5ZOJVRJ725BCXOI El truco para caminar mejor y quemar más calorías. Archivo. ¿Qué hacer al caminar para tener mejores resultados? Para él, la postura al caminar es clave y por eso recomienda ir con el pecho erguido y la espalda recta. Si caminas encorvado o mirando al suelo, se resta eficacia al ejercicio y genera tensiones en el cuello y zona lumbar que se traducen en intensos dolores musculares y de cabeza.

Además, los brazos tampoco deben estar quietos. Relaja estas extremidades y deja que te acompañen durante todo el movimiento. Un braceo activo ayuda a mantener el equilibrio, mejorar la postura y activar los hombros y la espalda, haciendo que la caminata sea un trabajo para todo el cuerpo.