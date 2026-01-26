El consejo de un entrenador para caminar después de los 50, quemar más calorías y mejorar la postura
Corrige estos pequeños detalles en tu postura y cambia tu forma de caminar para siempre. Todo los detalles dados por un entrenador.
El ejercicio es fundamental para mantenernos en forma y con una postura adecuada. Caminar es una de las actividades más sencillas y eficaces para cuidarnos que no necesita material, se adapta a cualquier nivel y quema calorías, dependiendo de la intensidad de la caminata.
Sin embargo, Lucas, creadora de @vidaactiva50 y entrenador especializado en movimiento y actividades para mayores de 50 años, propone transformar la forma en que caminamos para aumentar las pulsaciones y mejorar la postura, mientras creamos un vínculo consciente y activo con el cuerpo, lo que ayuda a reducir el estrés.
¿Qué hacer al caminar para tener mejores resultados?
Para él, la postura al caminar es clave y por eso recomienda ir con el pecho erguido y la espalda recta. Si caminas encorvado o mirando al suelo, se resta eficacia al ejercicio y genera tensiones en el cuello y zona lumbar que se traducen en intensos dolores musculares y de cabeza.
Además, los brazos tampoco deben estar quietos. Relaja estas extremidades y deja que te acompañen durante todo el movimiento. Un braceo activo ayuda a mantener el equilibrio, mejorar la postura y activar los hombros y la espalda, haciendo que la caminata sea un trabajo para todo el cuerpo.
Otro truco para mejorar la caminata es elevar un poco más las rodillas, pero sin forzar demasiado. Este pequeño ajuste activa los glúteos, cuádriceps, y cadera, estimulando la fuerza, estabilidad y buena mecánica a la hora de caminar.