El Chavo del 8: cuál fue el primer país en transmitir el programa fuera de México

Roberto Gómez Bolaños es quien creó El Chavo del 8, una de las producciones de televisión más exitosa de todos los tiempos.

Pocos programas de televisión han logrado el impacto cultural de El Chavo del 8. Creada por Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, se convirtió en uno de los ciclos más populares de la historia de la pantalla chica latinoamericana. A más de cinco décadas de su estreno, sus personajes siguen siendo reconocidos por distintas generaciones.

La historia gira en torno a un niño humilde que vive en una vecindad y comparte sus días con personajes como la Chilindrina, Quico, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales y el Señor Barriga. Con situaciones cotidianas y un humor sencillo, la serie logró conectar con públicos de diferentes edades y países.

El Chavo del 8 Instagram Florinda Meza Aunque muchos creen que el fenómeno comenzó con su expansión por toda América Latina, pocos saben que el primer país que transmitió El Chavo del 8 fuera de México fue Guatemala. Con el tiempo, la serie también llegó a Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador, iniciando un recorrido internacional que la convertiría en un éxito sin precedentes.

El programa debutó en 1971 dentro del espacio televisivo Chespirito y más tarde se transformó en una serie independiente. Su éxito fue tan grande que se mantuvo durante años entre los contenidos más vistos de la televisión mexicana y luego conquistó mercados de toda América, Europa, Asia y África.

El Chavo del 8 continúa vigente a cinco décadas de su estreno Uno de los factores que explican su popularidad fue la universalidad de sus historias. Las travesuras de los niños de la vecindad, los problemas económicos de los adultos y las situaciones familiares podían ser comprendidos por espectadores de contextos muy diferentes. Esa cercanía permitió que la producción trascendiera fronteras e idiomas.