El cerebro humano en 5 eras: por qué la adolescencia termina a los 32

Una nueva investigación de la Universidad de Cambridge redefine cuándo dejamos de crecer mentalmente. El cerebro alcanza su madurez estructural completa a una edad bastante avanzada. Los científicos observaron cinco eras principales. Esto cambia la percepción tradicional sobre el fin de la adolescencia .

El estudio exhaustivo se realizó en el Reino Unido y analizó gran cantidad de datos. Los investigadores examinaron escáneres cerebrales de cerca de 4 mil personas. La muestra incluida desde bebés recién nacidos hasta personas mayores de ochenta años. Este análisis permitió identificar con precisión los cambios a lo largo del tiempo.

El equipo científico detectó cuatro momentos cruciales de cambio estructural en el cerebro . Estos puntos de inflexión se sitúan a los 9, 32, 66 y 83 años de existencia. El profesor Duncan Astle, autor principal, explicó que la vida se organiza en fases. Resulta divertido saber que el cerebro también atraviesa por estas eras.

La primera época transcurre desde el nacimiento hasta los 9 años de edad. Aquí ocurre la consolidación de la red neuronal y el volumen de materia cerebral aumenta. La riqueza de sinapsis, los conectores entre neuronas, se reducen al inicio de la vida. Las conexiones más activas son las únicas que tienen la posibilidad de sobrevivir.

La segunda gran era se extiende desde los 9 hasta los 32 años. Durante este extenso periodo, las conexiones neuronales atraviesan un refinamiento constante. El rendimiento cognitivo tiende a mejorar de forma notoria con el paso del tiempo. Hay una tendencia de desarrollo firme que se mantiene por un período prolongado.

Aquí está el punto de la sorpresa para muchas personas. El cerebro entra en lo que el estudio llama «modo adulto» solo después de los 32 años. Es en este punto cuando se nota un cambio general más pronunciado en la trayectoria del órgano. La arquitectura cerebral alcanza una estabilización definitiva de su estructura.

La tercera fase va desde los 32 hasta los 66 años, una etapa de consolidación total. Durante estas décadas, el cerebro trabaja en su esplendor con la estructura ya establecida. Los científicos lograron ver que esta madurez estructural se mantiene estable por mucho tiempo. Es la etapa central de la vida para el órgano pensante de las funciones.

El último período estructural relevante comienza a partir de los 66 años. En este momento, se observa el inicio de una caída en la conectividad cerebral. Es el envejecimiento natural que llega de forma inevitable a toda la estructura biológica. El estudio ofrece un mapa honesto de la duración real de cada fase.