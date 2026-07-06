El celular gama media de Samsung que parece premium y ya llegó al país

El mercado de celulares en Argentina suma una nueva opción para quienes buscan renovar el equipo sin saltar directamente a la gama alta. Samsung ya ofrece en el país el Galaxy A57 5G , un modelo que llega con diseño más fino, funciones de inteligencia artificial y varias prestaciones que lo ubican entre los gama media más completos del catálogo actual.

El teléfono forma parte de la Serie A, una familia clave para la marca porque apunta a usuarios que priorizan equilibrio: buena pantalla, cámara solvente, autonomía y actualizaciones por varios años. En la tienda oficial de Samsung Argentina, el Galaxy A57 5G figura disponible en versión de 256 GB, con beneficios de compra, cuotas y Plan Canje, según las condiciones vigentes de la plataforma.

Uno de los puntos más fuertes del Galaxy A57 5G está en su diseño . Samsung lo presenta como un equipo más delgado y liviano que su antecesor, con acabado brillante, marco resistente y protección IP68 contra agua y polvo. También incorpora Corning Gorilla Glass Victus+, un detalle poco menor para un celular pensado para el uso diario y para usuarios que no quieren cambiar de equipo cada año.

La pantalla también refuerza esa búsqueda de experiencia superior. El dispositivo cuenta con un panel FHD+ Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas, bordes más delgados y tecnología Vision Booster, pensada para mejorar la visualización en distintas condiciones de luz. Es una combinación atractiva para quienes consumen series, redes sociales, videos o juegos desde el celular, uno de los usos más habituales en este segmento.

En fotografía, el Galaxy A57 5G apuesta por una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal gran angular de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un lente macro de 5 MP. La cámara frontal es de 12 MP y suma compatibilidad con Super HDR, una función orientada a mejorar videos y selfies con mayor contraste y color.

El diferencial más actual aparece en las herramientas de inteligencia artificial. El celular incluye funciones como Circle to Search, Object Eraser, Edit Suggestion, Auto Trim, filtros y Best Face, pensadas para buscar información en pantalla, editar fotos, eliminar objetos no deseados o mejorar imágenes grupales. En la práctica, Samsung intenta acercar funciones que antes estaban más asociadas a modelos de mayor precio a un público más amplio.

Batería, rendimiento y precio en Argentina

Otro de los argumentos fuertes está en la autonomía. El Galaxy A57 5G incorpora una batería de 5.000 mAh, con promesa de hasta dos días de uso, y carga superrápida 2.0, capaz de alcanzar hasta el 60% en 30 minutos, según la información oficial de Samsung. Además, llega con 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, una configuración cómoda para aplicaciones, fotos, videos y multitarea cotidiana.

En cuanto al precio, la tienda oficial de Samsung Argentina publicó el Galaxy A57 5G de 256 GB a $1.349.999 dentro de la página de lanzamiento de la Serie A57/A37, con opciones de financiación y ahorro mediante Plan Canje. En Mercado Libre, en tanto, aparecen publicaciones con valores variables según vendedor, versión, memoria y origen del producto, por lo que conviene revisar garantía, financiación y condiciones de entrega antes de comprar.

Con estos datos sobre la mesa, el Galaxy A57 5G se posiciona como una alternativa fuerte dentro de la gama media argentina. No es el celular más barato de Samsung, pero sí uno de los más equilibrados para quienes buscan pantalla de calidad, buen diseño, cámara competente, resistencia, IA y soporte de software prolongado sin pasar a los precios de la línea Galaxy S.