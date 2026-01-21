Del jardín al jarrón: cómo pasar el potus de la tierra al agua sin dañarlo

Es posible pasar la planta a un jarrón con agua sin dañarla. Los que entienden de jardín brindan algunos consejos sabios.

Los que entienden de jardín saben muchas técnicas, entre ellas cómo cultivar plantas en agua, una tendencia que viene creciendo en el último tiempo. Se conoce como hidrocultura y además de ser minimalista y elegante facilita el mantenimiento. En el caso del potus el proceso es muy sencillo.

Es importante tener algunos cuidados en esta transición. No todas las especies sobreviven a ese proceso, pero hay algunas que se adaptan muy bien. La reina de toda adaptación es el potus. También se adapta la montera, el Filodendro y Syngonium, y el bambú de la suerte, entre otras plantas.

Plantas Potus para el cuarto de baño Foto: Shutterstock La planta resiste el traspaso a un jarrón con agua. Foto: Shutterstock Cómo pasar las plantas a agua En primer lugar, se debe elegir una planta vigorosa, retirarla de la maceta aflojando la tierra con suavidad para no romper las raíces. Lavar las raíces con agua corriente hasta que no quede nada de tierra.

Con una tijera desinfectada se cortan las raíces que se ven oscuras, solo deben quedar las claras y firmes. Luego colocar la planta en un vaso de vidrio con agua reposada 24 horas para que evapore el color. Sumergir solo las raíces, el tallo debe quedar mayormente afuera.

En las primeras dos semanas la planta estará en un proceso de adaptación. Puede perder una o dos hojas mientras desarrolla sus raíces en el agua que son anatómicamente diferentes a las de la tierra.