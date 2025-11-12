De cuánto es el bono que empleadas domésticas reciben en noviembre
En noviembre rige un bono no remunerativo para empleadas domésticas, conocé quién lo tiene que pagar y de cuánto es.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un bono para empleadas domésticas. Se paga desde noviembre y vuelve a pagarse en diciembre. Es un plus por fuera del básico (no suma para aportes ni aguinaldo).
Además del bono, se definió un aumento total del 2,7% para el último bimestre de 2025. El aumento se divide en dos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre.
El bono para empleadas domésticas lo paga el empleador y se paga con la liquidación de noviembre y otra vez en diciembre. Es un monto fijo según el tramo de horas semanales. Al ser no remunerativo, no integra el básico ni impacta en aguinaldo, vacaciones u horas extra.
Estos son los montos del bono para empleadas domésticas
0 a 12 horas semanales: $6.000.
12 a 16 horas semanales: $9.000.
Más de 16 horas semanales: $14.000.
Personal sin retiro: $14.000.
Cómo queda el salario de una empleada doméstica en noviembre
El salario mínimo para empleadas de Casas Particulares para noviembre quedaría en $ 3.096 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, y la más demandada, es decir, el personal de tareas generales, lo que equivale a unos 40 pesos más. Y el mes quedará, según los números provisorios, en unos $ 380.000
Para aquellas, que trabajan “con cama” adentro, la hora pasará a ser de $ 3.340,10, unos $ 43 pesos más. El mes subirá unos $ 5.400 y quedará en $ 422.315.
El incremento para el último mes del año quedaría en $ 3.136 el mínimo la hora para la quinta categoría con retiro; y en $ 3.383,50 para aquellas que tienen franco sólo el fin de semana. El mes para cada caso se ubicará en valores cercanos a $ 384.722 y $ 427.805, respectivamente.